Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Οι ελληνικές προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και τις απαράβατες προϋποθέσεις της Αθήνας έστειλε από το Βελιγράδι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής «ως μια στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις σε θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο».

«Η Ελλάδα συνεχίζει να ηγείται των προσπαθειών για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΕΡΤnews σχετικά με το γιατί η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια, επιστρέφει δυναμικά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ο Έλληνας ΥΠΕΞ όσο και ο Σέρβος ομόλογός του εστίασαν στο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Όπως εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης, μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες και με το βλέμμα στραμμένο στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, είναι ζωτικής σημασίας να θωρακιστεί μια περιοχή που βρίσκεται ιστορικά στην καρδιά της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ντζούριτς, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία αυτής της κίνησης, δηλώνοντας: «Η είσοδος των Βαλκανίων είναι γεωπολιτική ανάγκη, είναι μια ιστορική απόφαση που θα ενδυναμώσει την Ευρώπη, θα αφαιρέσει την αχίλλειο πτέρνα της και θα απελευθερώσει τις τεράστιες δυνατότητες που κρύβει αυτή η περιοχή».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο υπουργοί στάθηκαν ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και στον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Κάθετος Διάδρομος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης κρίσιμες συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάντρ Βούτσιτς, καθώς και με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ντζούρο Ματσούτ.