Το μυστικό του χρυσού φυλακτού: Σφραγίδα 3.500 ετών φέρνει στο φως βιβλική αναφορά

Το έδαφος της Τουρκίας κρύβει για ακόμα μία φορά ανεκτίμητα μυστικά του παρελθόντες, φέρνοντας στο φως ευρήματα που γεφυρώνουν διαφορετικές εποχές της ανθρώπινης ιστορίας.

Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν δύο σπάνια αντικείμενα μοναδικής ιστορικής και θρησκευτικής αξίας, τα οποία χωρίζουν χιλιάδες χρόνια εξέλιξης.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να ρίξει νέο φως τόσο στους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατολίας όσο και στα πρώτα βήματα του χριστιανικού κόσμου στην περιοχή.

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στο Τουρκμέν Καραχογιούκ (Türkmen Karahöyük) στην κεντρική Τουρκία έφεραν στο φως δύο σπάνια αντικείμενα, τα οποία χωρίζει μια χρονική απόσταση σχεδόν δύο χιλιετιών:

Μια πέτρινη σφραγίδα 3.500 ετών με ιερογλυφική λουβική γραφή και ένα χριστιανικό φυλακτό της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου, το οποίο περιέχει ένα εξαιρετικά λεπτό φύλλο χρυσού που πιστεύεται ότι φέρει εδάφιο από τη Βίβλο.

Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν εντυπωσιακές αποδείξεις για τη μακραίωνη ιστορία του οικισμού.

Ενώ η σφραγίδα των Λουβίων μαρτυρά την ύπαρξη ενός οργανωμένου διοικητικού κέντρου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, το φυλακτό προσφέρει μια πολύ πιο προσωπική ματιά στις χριστιανικές πεποιθήσεις και τις πρακτικές προστασίας ενός παιδιού που έζησε εκεί κατά τον 4ο ή 5ο αιώνα μ.Χ.

Ένα βιβλικό εδάφιο αποτυπωμένο σε χρυσό

Το χριστιανικό φυλακτό ανακαλύφθηκε μέσα σε ένα μικρό χάλκινο δοχείο, στο εσωτερικό του οποίου οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα φύλλο χρυσού με πάχος μόλις 0,1 χιλιοστά.

Αν και η επιγραφή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί πλήρως, η ανασκαφική ομάδα πιστεύει ότι το κείμενο προέρχεται πιθανότατα από τη Βίβλο. Το αντικείμενο φαίνεται ότι ανήκε σε ένα μικρό παιδί και προφανώς το φορούσε ή το είχε μαζί του ως προστασία ενάντια σε ασθένειες, κακοτυχίες ή μεταφυσικούς κινδύνους.

Μιλώντας στο Πρακτορείο Anadolu (AA), η συνεπικεφαλής της ανασκαφής, Μισέλ Ρουζγκάρ Μασά, παρομοίασε τον προστατευτικό του ρόλο με εκείνον ενός ματιού και τόνισε ότι τα φυλακτά αυτού του τύπου, είναι σπάνια.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι ένα αντίστοιχο παράδειγμα έχει ανακαλυφθεί στο παρελθόν στη Γερμανία.

Τα χριστιανικά φυλακτά που περιείχαν ιερά λόγια, προσευχές ή βιβλικά εδάφια χρησιμοποιούνταν ευρέως σε ολόκληρο τον ύστερο ρωμαϊκό κόσμο.

Οι κάτοχοί τους πίστευαν ότι η φυσική παρουσία του ιερού κειμένου μπορούσε να τους προσφέρει θεϊκή προστασία.

Ο χρυσός ήταν ιδιαίτερα κατάλληλος για τέτοια αντικείμενα, καθώς ήταν πολύτιμος και ανθεκτικός στη διάβρωση, επιτρέποντας ακόμη και σε ένα εξαιρετικά λεπτό χαραγμένο φύλλο να επιβιώσει για αιώνες.

Το ακριβές βιβλικό εδάφιο που είναι γραμμένο στο χρυσό έλασμα του Τουρκμέν Καραχογιούκ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η ταυτοποίηση και η ερμηνεία του αναμένεται να αποκαλύψουν αν το κείμενο επικαλούνταν θεραπεία, προστασία ή αν πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο απόσπασμα που σχετίζεται με τα παιδιά.

Η σφραγίδα των Λουβίων αποκαλύπτει μια γραφειοκρατία της Εποχής του Χαλκού

Η δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη ανήκει σε ένα πολύ παλαιότερο κεφάλαιο της ιστορίας του οικισμού. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια πέτρινη σφραγίδα με ιερογλυφικά λουβικά σύμβολα, μαζί με δύο χάλκινες σφραγίδες και ένα πήλινο σφράγισμα.

Το πέτρινο εύρημα αναγράφει τόσο ένα όνομα όσο και έναν επίσημο τίτλο. Το όνομα έχει αναγνωσθεί ως Κουρούντι-ζίτι (Kurunti-ziti), ένα όνομα που συνδέεται με τον Κουρούντα (Kurunta), μια σημαντική θεότητα από τις θρησκευτικές παραδόσεις του χεττιτικού και του λουβικού κόσμου.

Ο αξιωματούχος που κατονομάζεται στη σφραγίδα δεν φαίνεται να κατείχε την ανώτατη βαθμίδα της διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός τίτλου αποδεικνύει ότι το Τουρκμέν Καραχογιούκ διέθετε μια συγκροτημένη διοικητική ιεραρχία.

Οι σφραγίδες χρησιμοποιούνταν πιθανότατα από αξιωματούχους για την επικύρωση εγγράφων, δοχείων ή εμπορευμάτων. Τα πήλινα σφραγίσματα διέσωσαν το αποτύπωμα που άφηνε η σφραγίδα όταν πιεζόταν σε υγρό πηλό, προσφέροντας άμεσες αρχαιολογικές αποδείξεις για την τήρηση αρχείων και τον διοικητικό έλεγχο.

Συνολικά, τα αντικείμενα αυτά υποδηλώνουν ότι το Τουρκμέν Καραχογιούκ λειτουργούσε ως σημαντικό διοικητικό κέντρο γύρω στο 1500–1400 π.Χ.

Ποια ήταν η λουβική γλώσσα;

Η λουβική ήταν μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που μιλιόταν στην αρχαία Ανατολία και συγγένευε στενά με τη χεττιτική. Καταγράφηκε τόσο σε σφηνοειδή γραφή όσο και σε ένα ξεχωριστό ιερογλυφικό σύστημα γραφής.

Η ιερογλυφική λουβική συνδύαζε συλλαβικά σύμβολα που αναπαριστούσαν ήχους με λογογράμματα που αντιπροσώπευαν ολόκληρες λέξεις ή ιδέες. Οι παλαιότερες εμφανίσεις της εντοπίζονται σε σφραγίδες της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., ενώ οι μεγαλύτερες μνημειακές επιγραφές διαδόθηκαν ιδιαίτερα στη νότια Ανατολία και τη βόρεια Συρία μετά την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας των Χετταίων.

Καθώς οι σφραγίδες έφεραν συχνά ονόματα, επαγγέλματα και επίσημους τίτλους, μπορούν να διασώσουν στοιχεία για άτομα που διαφορετικά θα παρέμεναν άγνωστα στην ιστορική καταγραφή.

Συνεπώς, η σφραγίδα του Τουρκμέν Καραχογιούκ δεν προσδιορίζει μόνο ένα όνομα, αλλά και μια θέση μέσα στο γραφειοκρατικό σύστημα που διοικούσε τον οικισμό πριν από περίπου 3.500 χρόνια. Το Τουρκμέν Καραχογιούκ είχε ήδη προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον μετά την ανακάλυψη μιας μνημειώδους ιερογλυφικής λουβικής επιγραφής κατά τη διάρκεια παλαιότερων ερευνών στην τοποθεσία.

Ο μεγάλος τύμβος κατέχει μια στρατηγικής σημασίας θέση στην πεδιάδα του Ικονίου (Konya Plain), μια περιοχή που συνέδεε διαφορετικές πολιτικές και πολιτισμικές ζώνες της αρχαίας Ανατολίας.

Ένας οικισμός με πολλές ζωές

Η ανασκαφή ακολούθησε έξι χρόνια αρχαιολογικής έρευνας και βρίσκεται πλέον στην τρίτη της περίοδο. Του έργου συνδιευθύνουν η Μισέλ Ρουζγκάρ Μασά από το Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ και ο Τζέιμς Όσμπορν από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με αναπληρωτή διευθυντή τον Χουσεΐν Ερπεχλιβάν από το Πανεπιστήμιο Μπιλετσίκ Σεΐχ Εντεμπαλί.Περίπου 150 άτομα συμμετέχουν στην ανασκαφή, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται σχεδόν 60 ερευνητές από 13 χώρες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τα πανεπιστήμια Μπιλκέντ, Σικάγο, Νέας Υόρκης και Παβίας, το Βρετανικό Ινστιτούτο στην Άγκυρα και ο Μητροπολιτικός Δήμος του Ικονίου.

Οι ερευνητές πραγματοποιούν έρευνες σε πέντε ζώνες ανασκαφής σε όλο τον τύμβο. Αντί να αντιπροσωπεύει έναν οικισμό που ανήκει σε έναν μόνο πολιτισμό, το Τουρκμέν Καραχογιούκ περιλαμβάνει αρχαιολογικά στρώματα που εκτείνονται στην Εποχή του Χαλκού, την Εποχή του Σιδήρου, την Ελληνιστική περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα.

Η σφραγίδα των Λουβίων και το χριστιανικό φυλακτό αποτυπώνουν αυτή τη μακρά ιστορία σε δύο πολύ διαφορετικές κλίμακες. Το ένα ανήκε σε έναν αξιωματούχο που δρούσε στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας της Εποχής του Χαλκού.

Το άλλο, σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, φαίνεται πως είχε δοθεί σε ένα παιδί ως πηγή πνευματικής προστασίας. Βρέθηκαν στον ίδιο τύμβο και αποκαλύπτουν πώς το Τουρκμέν Καραχογιούκ άλλαζε επανειλημμένα γλώσσα, θρησκεία και πολιτική ταυτότητα, παραμένοντας ταυτόχρονα ένας σημαντικός τόπος στην καρδιά της Ανατολίας.