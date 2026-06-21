Εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη στην αρχαία ελληνιστική πόλη Βλαύνδο – Στο φως το «άβατο» των ιερέων

Τα μυστικά των αρχαίων θρησκευτικών τελετουργικών συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αρχαιολογικής κοινότητας στρέφεται στη δυτική Τουρκία, όπου μια νέα ανακάλυψη αποκαλύπτει τους άγνωστους χώρους λατρείας της αρχαιότητας.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Βλαύνδου στη δυτική Τουρκία φέρνουν στο φως έναν περιορισμένο ιερό χώρο του Βόρειου Ναού, ο οποίος πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν από ιερείς και ήταν κλειστός για την κοινή πολιτική χρήση.

Από τη θεά Δήμητρα στον μυστηριώδη Βόρειο Ναό

Η Βλαύνδος, η οποία βρίσκεται στο Ουσάκ, είναι γνωστή ως «πόλη-φρουρά» επειδή ιδρύθηκε από στρατιώτες που έφτασαν από τη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολία.

Περιτριγυρισμένος από βαθιές κοιλάδες που σχηματίζει το Φαράγγι Ουλουμπέι και προσβάσιμος από μία μόνο είσοδο, ο αρχαίος οικισμός διατηρεί ακόμη την όψη ενός φυσικού οχυρού.

Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει ένας ναός 2.000 ετών αφιερωμένος στη Δήμητρα, τη θεά που συνδέεται με τη γεωργία και τη γονιμότητα στη μυθολογία. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την πύλη της πόλης, οι αρχαιολόγοι εργάζονται επίσης στον Βόρειο Ναό, ηλικίας 1.900 ετών.

Περιορισμένος χώρος που συνδέεται με την αρχαία λατρεία

Οι ανασκαφές στη Βλαύνδο ξεκίνησαν το 2018 και πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση του Μουσείου του Ουσάκ (Τημένου Θύραι).

Κατά την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια μαρμάρινη κατασκευή χτισμένη πάνω από τον Βόρειο Ναό.

Φέτος, η ομάδα έχει στρέψει την προσοχή της στον ιερό χώρο του ναού, γνωστό στην αρχαία αρχιτεκτονική ως «τέμενος», όρος που αναφέρεται σε έναν περιτοιχισμένο ιερό περίβολο συνδεδεμένο με ναό, ο οποίος διαχωριζόταν από τον κοινό δημόσιο χώρο.

Ο Ιλχάν Τσαβούς, διευθυντής του Μουσείου του Ουσάκ και επικεφαλής των ανασκαφών στη Βλαύνδο, δήλωσε ότι η ομάδα είχε εργαστεί προηγουμένως στον «ναό», τον εσωτερικό θάλαμο (άδυτο) ενός ναού όπου τοποθετούνταν το άγαλμα ενός θεού ή μιας θεάς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εργασίες της φετινής περιόδου επικεντρώνονται στο τέμενος, το οποίο προοριζόταν αποκλειστικά για τους ιερείς και παρέμενε εκτός της κοινής πολιτικής χρήσης.

Σύμφωνα με τον Τσαβούς, οι ιερείς ζούσαν μέσα στον ναό κατά την περίοδο εκείνη, καθώς το τέμενος δεν ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαν να εισέλθουν ελεύθερα οι απλοί άνθρωποι.

Ο ίδιος εξήγησε ότι στο πολυθεϊστικό παγανιστικό σύστημα πεποιθήσεων της εποχής, οι άνθρωποι προσέρχονταν στους ναούς ανάλογα με τις ανάγκες τους, ζητώντας θεϊκή βοήθεια για θέματα γονιμότητας, υγείας, πολέμου ή άλλες ανησυχίες.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι προσφορές αφήνονταν σε βωμούς μέσα στο τέμενος, με τους πιστούς να προσπαθούν να προσεγγίσουν τους θεούς μέσω δώρων και τελετουργικών πράξεων.

Ο Τσαβούς σημείωσε ότι η ομάδα αναμένει να βρει σημαντικά κατάλοιπα και ανακαλύψεις σε αυτή την περιοχή της Βλαύνδου.

Βυζαντινά στρώματα πάνω από ρωμαϊκά και ελληνιστικά ευρήματα

Η ανασκαφή αποκάλυψε επίσης ίχνη από τη βυζαντινή περίοδο στον ιερό χώρο, προσθέτοντας ακόμη ένα στρώμα στη μακρά ιστορία της πόλης. Ο Τσαβούς δήλωσε ότι η Βλαύνδος διαμορφώθηκε αρχικά ως πόλη-στρατηγείο για στρατιωτικούς σκοπούς, η οποία ιδρύθηκε για αμυντικούς λόγους από στρατιώτες που ήρθαν από τη Μακεδονία, αφού εγκαταστάθηκαν εκεί υπό ρωμαϊκή εξουσία.

Σημείωσε επίσης ότι η πόλη είχε στρατηγική θέση κατά την αρχαιότητα. Η ομάδα έχει εντοπίσει ρωμαϊκά στρώματα μετά τον ελληνιστικό οικισμό, ενώ αργότερα χτίστηκαν βυζαντινές κατασκευές με την επαναχρησιμοποίηση ρωμαϊκών υλικών.

Ο Τσαβούς δήλωσε ότι αυτή η επαναχρησιμοποίηση κατέστρεψε τμήματα των παλαιότερων ρωμαϊκών και ελληνιστικών στρωμάτων, αλλά έδειξε επίσης πώς η πόλη συνέχισε να αναδιαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ανασκαφική ομάδα τεκμηριώνει και απομακρύνει πρώτα τα βυζαντινά κατάλοιπα από τους τοίχους, προτού προχωρήσει στα βαθύτερα ρωμαϊκά και ελληνιστικά στρώματα. Μόλις ολοκληρωθεί το ανασκαφικό έργο, σχεδιάζονται οι εργασίες αποκατάστασης για την περιοχή.