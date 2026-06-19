Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: Έφεραν στο φως ελληνιστικό ναό σε «χαμένη» πόλη της Ιλλυρίας

Για αιώνες, οι θρύλοι για τις χαμένες πόλεις της αρχαιότητας πυροδοτούσαν τη φαντασία των ερευνητών, κρυμμένοι κάτω από το χώμα και τη λήθη του χρόνου. Σήμερα, η αρχαιολογική σκαπάνη στα δυτικά Βαλκάνια καταφέρνει να φέρει στο φως ένα ακόμη κομμάτι αυτού του συναρπαστικού παζλ. Μια νέα, σπουδαία ανακάλυψη έρχεται να ανακινήσει το ενδιαφέρον για έναν ξεχασμένο πολιτισμό, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τα μυστικά που κρύβει η ευρωπαϊκή ήπειρος.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη βόρεια Αλβανία αποκάλυψαν τα λίθινα θεμέλια ενός μεγάλου ελληνιστικού ναού στην ακρόπολη μιας αρχαίας ιλλυρικής πόλης, μια ανακάλυψη που προσθέτει νέο βάρος στην αναζήτηση της από καιρό χαμένης πόλης της Βασσανίας (Bassania).

Από τη λήθη στο φως: Ένας ξεχασμένος αστικός θησαυρός στα δυτικά Βαλκάνια

Η ανακάλυψη έγινε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και του Πανεπιστημίου των Τιράνων στο Μπουσάτ (Bushat), μια τοποθεσία που βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Σκόδρας.

Ο οικισμός, ξεχασμένος για αιώνες και επανανακαλυφθείς μόλις το 2018, αναδεικνύεται πλέον σε έναν από τους σημαντικότερους ιλλυρικούς αστικούς χώρους στα δυτικά Βαλκάνια.

Ένας ναός που στεφανώνει την Ακρόπολη

Η τελευταία ανασκαφική περίοδος επικεντρώθηκε στην ακρόπολη της πόλης, η οποία βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με θέα σε ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα πλήρη λίθινα θεμέλια ενός ορθογώνιου κτιρίου με διαστάσεις 13.6 επί 9.6 μέτρα.

Οι αναλογίες του ταιριάζουν απόλυτα με εκείνες των κλασικών ελληνικών ναών, ενώ η θέση του στο υψηλότερο σημείο του λόφου υποδηλώνει ότι κάποτε κατείχε κεντρικό ρόλο στο θρησκευτικό και κοινωνικό τοπίο της πόλης.

«Κρίνοντας από την τοποθεσία του κτιρίου στην κορυφή του λόφου και τον προσανατολισμό του προς τα σημεία του ορίζοντα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για τα κατάλοιπα ενός ναού που στεφάνωνε την ακρόπολη της πόλης από τον 4ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ.», δήλωσε ο καθηγητής Πιοτρ Ντίτσεκ (Piotr Dyczek), διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για την Αρχαιότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αποκαλύψαμε επίσης εν μέρει το αμυντικό τείχος που περιέβαλε τον λόφο, το οποίο ταυτόχρονα σχημάτιζε το λεγόμενο τέμενος του ναού».

Στην αρχαία ελληνική και ελληνιστική θρησκευτική αρχιτεκτονική, το τέμενος ήταν ένας ιερός περίβολος, ένας οριοθετημένος χώρος που διαχώριζε το ιερό από την υπόλοιπη αστική περιοχή. Στο Μπουσάτ (Bushat), το τείχος φαίνεται ότι εξυπηρετούσε τόσο αμυντικούς όσο και τελετουργικούς σκοπούς, προστατεύοντας την κορυφή του λόφου και ορίζοντας ταυτόχρονα την ιερή ζώνη γύρω από τον ναό.

Ο πρώτος ιλλυρικός ναός που ταυτοποιείται στη βόρεια Αλβανία

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη του ιλλυρικού πολιτισμού. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, αυτός είναι ο πρώτος ιλλυρικός ναός που ταυτοποιείται στη βόρεια Αλβανία.Αυτή η λεπτομέρεια έχει μεγάλη σημασία, καθώς στην ιλλυρική αρχαιολογία κυριαρχούσαν επί μακρόν οι οχυρώσεις, οι οικισμοί σε κορυφές λόφων, τα ταφικά έθιμα και η διάσπαρτο υλικό πολιτισμό.

Οι σαφείς ενδείξεις για λατρευτική αρχιτεκτονική, ειδικά στο βόρειο τμήμα της Αλβανίας, ήταν πολύ πιο δύσκολο να τεκμηριωθούν. Ο ναός του Μπουσάτ (Bushat) προσφέρει επομένως μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι τοπικές ιλλυρικές ελίτ υιοθέτησαν και προσάρμοσαν τις ελληνικές αρχιτεκτονικές φόρμες κατά την ελληνιστική περίοδο.

Οι ελληνικού τύπου αναλογίες του κτιρίου δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η πόλη ήταν ελληνική. Αντίθετα, υποδεικνύουν μια πολιτισμική ζώνη στην οποία οι ιλλυρικές κοινότητες αλληλεπιδρούσαν με τον ευρύτερο ελληνιστικό κόσμο, διατηρώντας παράλληλα τη δική τους πολιτική και περιφερειακή ταυτότητα.

Μια χαμένη πόλη κοντά στη Σκόδρα

Το σύγχρονο Μπουσάτ (Bushat) βρίσκεται στη βορειοδυτική Αλβανία, κοντά στη Σκόδρα, μία από τις πιο ιστορικά σημαντικές πόλεις της περιοχής. Στην αρχαιότητα, η περιοχή αυτή βρισκόταν εντός του ευρύτερου ιλλυρικού κόσμου, κοντά σε μεγάλες οδούς που συνέδεαν την ακτή της Αδριατικής, τις εσωτερικές κοιλάδες και τα οχυρωμένα αστικά κέντρα.

Ο αρχαίος οικισμός στο Μπουσάτ επανανακαλύφθηκε το 2018 από αρχαιολόγους του Κέντρου Έρευνας για την Αρχαιότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και των συναδέλφων τους από το Πανεπιστήμιο των Τιράνων.

Έκτοτε, η τοπογραφική έρευνα και το αρχαιολογικό έργο υποδηλώνουν ότι η τοποθεσία αυτή ενδέχεται να είναι η αρχαία Βασσανία (Bassania). Η Βασσανία είναι γνωστή από αρχαίες γραπτές πηγές, όμως η ακριβής τοποθεσία της παρέμενε για καιρό αβέβαιη.

Η πιθανότητα να βρισκόταν στο Μπουσάτ βασίζεται στη θέση του αρχαιολογικού χώρου, την κλίμακά του και τη σύγκριση με κλασικές αναφορές. Προς το παρόν, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν την ταυτοποίηση αυτή ως μια ισχυρή πιθανότητα και όχι ως οριστικό συμπέρασμα. Παλαιότερες εργασίες στο Μπουσάτ είχαν αποκαλύψει σημαντικές αμυντικές δομές, συμπεριλαμβανομένων πυλών της πόλης και λίθινων τειχών.

Η νέα ανακάλυψη του ναού προσθέτει τώρα μια θρησκευτική διάσταση στην τοποθεσία, δείχνοντας ότι δεν επρόκειτο απλώς για έναν οχυρωμένο οικισμό, αλλά για ένα οργανωμένο αστικό κέντρο με ένα εξέχον ιερό στην ακρόπολή του.

Ανάμεσα στην Ιλλυρία, την Ελλάδα και τη Ρώμη

Ο ναός φαίνεται ότι υπήρχε μεταξύ του 4ου και του 2ου αιώνα π.Χ., μια περίοδο κατά την οποία οι ιλλυρικές κοινότητες στα δυτικά Βαλκάνια ήταν βαθιά συνδεδεμένες με τις πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές της ελληνιστικής Μεσογείου.

Η τοποθεσία του τον καθιστούσε ορατό από ολόκληρο τον οικισμό και το γύρω τοπίο. Σε πολλές αρχαίες πόλεις, οι ναοί που τοποθετούνταν σε υπερυψωμένο έδαφος έκαναν κάτι περισσότερο από το να εξυπηρετούν απλώς τη θρησκευτική πρακτική. Πρόβαλλαν επίσης την εξουσία, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη.

Το Μπουσάτ φαίνεται να εγκαταλείφθηκε ενώ η ελληνιστική περίοδος βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, ο λόφος δεν έχασε τη στρατηγική του αξία. Τον 3ο αιώνα μ.Χ., κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, μια μικρή δομή χτίστηκε δίπλα στα ερείπια του ναού και παρέμεινε σε χρήση για σχεδόν έναν αιώνα.

Οι ερευνητές ερμηνεύουν αυτό το μεταγενέστερο ρωμαϊκό κτίριο ως παρατηρητήριο. Από τον λόφο, θα ήταν δυνατός ο έλεγχος μιας ευρείας περιοχής που εκτεινόταν από τη Σκόδρα προς την αρχαία Λισσό (Lissos) και την ακτή της Αδριατικής.

Η μεταγενέστερη αναχρησιμοποίηση δείχνει πώς άλλαξε η σημασία της τοποθεσίας με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που κάποτε αποτελούσε θρησκευτικό και αστικό ορόσημο μιας ιλλυρικής πόλης μετατράπηκε, αιώνες αργότερα, σε μέρος ενός ρωμαϊκού συστήματος εδαφικής επιτήρησης.

Μια σαφέστερη εικόνα της ιλλυρικής αστικής ζωής

Η ανακάλυψη στο Μπουσάτ (Bushat) ενισχύει την άποψη ότι οι ιλλυρικές πόλεις στη βόρεια Αλβανία ήταν πιο σύνθετες από ό,τι θεωρούνταν κάποτε. Ο συνδυασμός οχυρώσεων, ακρόπολης, ιερού και μεταγενέστερης ρωμαϊκής δραστηριότητας παραπέμπει σε έναν οικισμό που διαμορφώθηκε από τις τοπικές παραδόσεις, την ελληνιστική επιρροή και τη μακροχρόνια στρατηγική σημασία.

Για τους αρχαιολόγους, ο ναός είναι κάτι περισσότερο από ένα μεμονωμένο κτίριο. Αποτελεί ένα σταθερό σημείο στο πολεοδομικό σχέδιο μιας πόλης που χάθηκε από τη μνήμη, επιβίωσε μόνο σε αποσπάσματα και τώρα ανασυντίθεται μέσα από την ανασκαφή.

Αν η μελλοντική έρευνα επιβεβαιώσει την ταυτοποίηση με τη Βασσανία (Bassania), το Μπουσάτ θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους για την κατανόηση των τελευταίων αιώνων του ιλλυρικού αστικού πολιτισμού πριν από τη ρωμαϊκή κυριαρχία στα δυτικά Βαλκάνια.