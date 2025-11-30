Ανακαλύφθηκαν πάνω από 1.500 μοναδικά αντικείμενα σε αρχαία ελληνική πόλη που συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο

Περισσότερα από 1.500 αρχαία αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τις φετινές ανασκαφές στην αρχαία πόλη Ηράκλεια Σιντική της Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο καθηγητής Lyudmil Vagalinski, επικεφαλής του έργου.

Η Ηράκλεια Σιντική

Η Ηράκλεια Σιντική, ήταν μια σημαντική Ρωμαϊκή και πρώιμη Ελληνιστική πόλη, κοντά στη σημερινή πόλη Πέτριτς, στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Η πόλη ιδρύθηκε κατά τον 4ο αιώνα, πιθανόν από τον Φίλιππο τον Β’ τον Μακεδόνα, ή τον Μέγα Αλέξανδρο, και στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άκμασε ως διοικητικό της κέντρο.

Επίσης γνωστή ως Ηράκλεια Στρυμώνος (λόγω της εγγύτητας με τον ποταμό Στρυμόνα), η αρχαία ελληνική πόλη της Θρακικής Μακεδονίας στην περιοχή της Σιντικής, ανακαλύφθηκε τυχαία, το 2002, μετά την ανακάλυψη μιας λατινικής επιγραφής. Αποτελούσε την πιο σημαντική πόλη της επαρχίας Σιντικής, η οποία αποικήθηκε από το Θρακικό φύλο των Σιντικών.

Σύμφωνα με άλλη ιστορική πηγή, το ελληνικό αυτό φύλο που ίσως ήταν Πελασγικής προέλευσης, έφυγε από την πατρίδα του τη Λήμνο, έφτασε στα παράλια της Θράκης και ακολούθησε τον ρου του ποταμού Στρυμόνα.

Την προσοχή των αποίκων τράβηξε η μορφολογία του εδάφους και θεώρησαν πως η παραστρυμόνια περιοχή ήταν ο ιδανικός τόπος για να εγκατασταθούν. Εδώ πέθανε ο Δημήτριος, γιος του Φίλιππου Ε΄. Νομίσματα που έχουν κοπεί στην αρχαιότητα έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή και έχουν διασωθεί.

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις

Μεταξύ των τεχνουργημάτων που ήρθαν πρόσφατα στο φως, περιλαμβάνονται πήλινα λυχνάρια, περίτεχνα γυάλινα κανάτια, εικόνες θεοτήτων όπως η Αφροδίτη, η Αθηνά και ο Ηρακλής, χρυσά σκουλαρίκια, καθώς και σχεδόν 800 νομίσματα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές στην αγορά (φόρουμ) και την νεκρόπολη.

Τα ευρήματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική και πολιτιστική ζωή της αρχαίας πόλης. Τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν στα μέσα ενημέρωσης μετά την αποκατάστασή τους. Συντηρητές έργων τέχνης από το Εθνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με Μουσείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο εργάστηκαν για τη διατήρηση των τεχνουργημάτων, τα οποία έχουν επιστραφεί στο Πετρίτς.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την ανακάλυψη της γυάλινης κανάτας με το κεφάλι λιονταριού. Είναι όμορφη και σπάνια. Τα λυχνάρια είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέροντα, με πολλές περίεργες εικόνες θεοτήτων και ζώων. Υπάρχει επίσης μια πολύ ωραία και περίεργη οικογενειακή σκηνή κηδείας», δήλωσε ο Vagalinski. Ένας κόκορας και ένα άλογο είναι ανάμεσα στα ενδιαφέροντα παιδικά παιχνίδια που ανακαλύφθηκαν.

Το λυχνάρι με την εικόνα λιονταριού

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα είναι ένα γυάλινο λυχνάρι με μια εικόνα λιονταριού πάνω του. Εκτός από εκθέματα από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, κυρίως από τον 1ο, 2ο και 3ο αιώνα, υπάρχουν και παλαιότερα από την ελληνιστική περίοδο, κυρίως μεταξύ του 3ου και 1ου αιώνα π.Χ. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης ένα σπάνιο, χάλκινο λυχνάρι.

Σύμφωνα με τον Vagalinski, έχουν αποκαλυφθεί καταπληκτικές επιτύμβιες στήλες και επιγραφές, οι οποίες έχουν επίσης καθαριστεί και είναι πολύ όμορφες. «Η δουλειά μας δεν είναι μόνο στο πεδίο. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση και τη συντήρηση των αντικειμένων που ανακαλύπτουμε. Έχουμε να αποκαλύψουμε πολλές πληροφορίες στο κοινό, τις οποίες θα δημοσιεύσουμε». Πριν από μία εβδομάδα, δημοσιεύσαμε πληροφορίες για τα δύο γλυπτά που βρήκαμε, τη χρονολόγηση, την υφολογική ανάλυση και την προέλευση του μαρμάρου από το οποίο είναι φτιαγμένα», εξήγησε ο Vagalinski.

Το άγαλμα του Ηρακλή

Τα χέρια του αγάλματος του Ηρακλή, τα οποία βρέθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, έχουν καθαριστεί και αποκατασταθεί. Το δεξί χέρι ακουμπά στο διάσημο ρόπαλο. Το κομμάτι βρέθηκε κοντά στα δύο κομμάτια που είχαν ανακαλυφθεί προηγουμένως. Το 2018, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μέρος ενός ροπάλου και ένα καλοσχηματισμένο, σμιλεμένο πόδι ενός μυώδους άνδρα από μάρμαρο υψηλής ποιότητας. Το άλλο χέρι κρατά τα τρία μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων. Αυτό το καλοκαίρι, βρέθηκε και ο κορμός του Ηρακλή.

«Η συνεργασία μας αποδίδει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα, και αυτό φαίνεται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η διευθύντρια του Ιστορικού Μουσείου του Πετριτσίου,Katya Stoyanova. Πρόσθεσε ότι τα νέα ευρήματα θα βρουν τη θέση τους στην έκθεση του μουσείου το 2026, η οποία θα είναι προσβάσιμη στους επισκέπτες τη Νύχτα Μουσείων 2026.