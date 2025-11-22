Ιστορική ανακάλυψη: Ταυτοποιήθηκε η σαρκοφάγος του Φαραώ Σεσόνκ Γ’ – Στο φως 225 ταφικά αγαλματίδια

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται ως η πιο σημαντική στους βασιλικούς τάφους της περιοχής από το 1946, ξαναγράφει κεφάλαια της 22ης Δυναστείας και εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τις ταφικές πρακτικές εκείνης της περιόδου.

Στη σκιά από τον πηλό του βόρειου θαλάμου του τάφου του Φαραώ Οσορκόν Β’, οι σχολαστικές αρχαιολογικές εργασίες καθαρισμού οδήγησαν σε μια ανακάλυψη τέτοιου μεγέθους που οι ειδικοί δεν διστάζουν να τη χαρακτηρίσουν ιστορική.

Το πλαίσιο της ανακάλυψης

Η γαλλική αρχαιολογική αποστολή που εργάζεται σε αυτόν τον χώρο, γνωστό στην αρχαιότητα ως Τάνις, ανέσκαψε ένα σύνολο 225 ταφικών αγαλματιδίων, γνωστών ως ουσάμπτι, τα οποία ανήκαν στον βασιλιά Σεσόνκ Γ’, έναν από τους πιο αξιόλογους μονάρχες της 22ης Δυναστείας.

Το πλαίσιο αυτής της ανακάλυψης, ωστόσο, είναι αυτό που της προσδίδει την πραγματική επιστημονική της αξία:

Τα αγαλματίδια βρέθηκαν στην αρχική τους θέση, σε συσσωρευμένα στρώματα ιλύος, σε άμεση γειτνίαση με μια ανεπίγραφη — χωρίς επιγραφή — σαρκοφάγο από γρανίτη, η ταυτότητα της οποίας παρέμενε μυστήριο από την προηγούμενη ανακάλυψή της.

Ο Δρ. Mohamed Ismail Khaled, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επιθεώρησης, δεν δίστασε να επαινέσει την ανακάλυψη, χαρακτηρίζοντάς την μοναδική επιστημονική προσθήκη και ένα ξεχωριστό ορόσημο στις ανασκαφές στην Τάνις, ξεπερνώντας σε σημασία κάθε άλλο εύρημα στους βασιλικούς τάφους της περιοχής από το 1946.

Τόνισε ότι αυτή η ανακάλυψη αντιπροσωπεύει ένα αποφασιστικό βήμα προς την επίλυση ενός από τους μακροχρόνιους αρχαιολογικούς γρίφους που παρέμεναν άλυτοι στην περιοχή.

Τα αναδυόμενα επιστημονικά στοιχεία, υποστηριζόμενα από την άμεση συσχέτιση που προέκυψε, δείχνουν πειστικά προς το συμπέρασμα ότι η ανώνυμη σαρκοφάγος ήταν, στην πραγματικότητα, ο τόπος τελευταίας κατοικίας του Σεσόνκ Γ’.

Αυτή η ταύτιση, μνημειώδης από μόνη της, ξεκαθαρίζει ένα μακροχρόνιο μυστήριο, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ένα εντελώς νέο πεδίο μελέτης σχετικά με τη φύση της βασιλικής ταφής κατά την Τρίτη Ενδιάμεση Περίοδο, αναγκάζοντας τους ερευνητές να επανεξετάσουν εάν ο μονάρχης θάφτηκε απευθείας στον θάλαμο του προκατόχου του Οσορκόν Β’, ή αν, αντιθέτως, τα ταφικά του αγαθά μεταφέρθηκαν εκεί αργότερα, σε μια πράξη ευσέβειας και προστασίας ενάντια στην απειλή των τυμβωρύχων.

Η σημασία αυτής της ανακάλυψης εντάσσεται στο πλαίσιο της μακράς και καρποφόρας συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής αποστολής, με επικεφαλής τον Δρ. Frédéric Payraudeau από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, και της αιγυπτιακής ομάδας, μιας σύμπραξης που χρονολογείται από το 1929 και έχει ως επίκεντρο την Τάνις.

Περισσότερα ευρήματα

Ο Καθηγητής Mohamed Abdel Badi, επικεφαλής του Αιγυπτιακού Τομέα Αρχαιοτήτων, σημείωσε ότι η επιτυχία της τρέχουσας εκστρατείας δεν περιορίζεται στη συλλογή των ουσάμπτι.

Το έργο της ομάδας έχει φέρει στο φως, μέσα στον ίδιο βόρειο θάλαμο, ένα σύνολο από προηγουμένως άγνωστες επιγραφές και γλυπτά, των οποίων η εικονογραφία και τα κείμενα, μόλις αποκρυπτογραφηθούν, υπόσχονται να ενισχύσουν σημαντικά την κατανόηση των αιγυπτιολόγων για την εξέλιξη της χρήσης των βασιλικών τάφων και τις περίπλοκες ταφικές πρακτικές που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αξιοσημείωτου κατακερματισμού της φαραωνικής εξουσίας.

Ο Δρ. Hisham Hussein, Προϊστάμενος της Κεντρικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Κάτω Αιγύπτου, πλαισίωσε την ανακάλυψη σε ένα ευρύτερο έργο.

Εξήγησε ότι οι εργασίες που οδήγησαν στην ανακάλυψη αποτελούν μέρος της προπαρασκευαστικής φάσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που έχει σχεδιαστεί για την προστασία και τη συντήρηση της βασιλικής νεκρόπολης.

Αυτό το συνολικό έργο περιλαμβάνει τη μελλοντική εγκατάσταση ενός σύγχρονου καλύμματος πάνω από το ταφικό συγκρότημα για την προστασία του από τα στοιχεία της φύσης, καθώς και ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση των επιπέδων αλατότητας στις κατασκευές και στον ενδελεχή καθαρισμό των αρχιτεκτονικών στοιχείων, τόσο εντός όσο και εκτός των υπόγειων θαλάμων.

Από ιστορική άποψη, η σημασία της Τάνις και αυτού του συγκεκριμένου τάφου είχε ήδη τεκμηριωθεί σταθερά από το 1939, όταν ο αρχαιολόγος Pierre Montet ανακάλυψε μέσα σε αυτόν έναν από τους πιο εκθαμβωτικούς θησαυρούς της αρχαίας Αιγύπτου, συγκρίσιμο σε πλούτο με αυτόν του Τουταγχαμών, και ο οποίος σήμερα αποτελεί μια από τις κεντρικές συλλογές της μόνιμης έκθεσης στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο.

Ωστόσο, η νέα ανακάλυψη προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ιστορικού βάθους σε αυτή την κληρονομιά. Ο Σεσόνκ Γ’, τώρα αναμφισβήτητα παρών στον χώρο, δεν ήταν απλώς ένας οποιοσδήποτε μονάρχης.

Η μακρά του βασιλεία, που εκτιμάται ότι διήρκεσε αρκετές δεκαετίες, σημαδεύτηκε από σημαντικές αρχιτεκτονικές συνεισφορές στην ίδια την πόλη της Τάνις, η οποία χρησίμευσε ως βόρεια πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της δυναστείας του.

Το μέλλον των ερευνών

Ο Δρ. Payraudeau, επιβλέποντας τις επιτόπιες εργασίες, σκιαγράφησε την πορεία προς τα εμπρός με επιστημονική προσοχή.

Η επόμενη φάση της έρευνας, ανακοίνωσε, θα επικεντρωθεί στη διεξαγωγή λεπτομερών αρχαιολογικών μελετών των επιγραφών που ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η σχολαστική εργασία καθαρισμού του εναπομείναντος ιζήματος στον θάλαμο — ένα έργο που, εκατοστό προς εκατοστό, μπορεί να αποφέρει νέες αποκαλύψεις και να παράσχει τα οριστικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διευκρίνιση των ακριβών συνθηκών γύρω από την ταφική απόθεση του Σεσόνκ Γ’.

Ο Γάλλος αρχαιολόγος παρέμεινε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι η κεντρική ερώτηση εξακολουθεί να στερείται οριστικής απάντησης: η αβεβαιότητα σχετικά με το εάν το σώμα του βασιλιά θάφτηκε απευθείας σε αυτόν τον χώρο ή αν μόνο τα ταφικά του αντικείμενα βρήκαν καταφύγιο εκεί.

Τόνισε ότι παραμένει ακόμα μια εκτεταμένη εργασία προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα με την αυστηρότητα που απαιτεί η επιστήμη.

Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο, μετά την σχολαστική απομάκρυνση της σκόνης από αυτούς τους 225 πήλινους “μάρτυρες”, είναι ότι η Τάνις, η μεγάλη πρωτεύουσα του Δέλτα του Νείλου, μίλησε για άλλη μια φορά.

Η φωνή της, που αναδύεται από τα βάθη της γης και της ιστορίας, όχι μόνο έλυσε την ταυτότητα μιας σιωπηλής σαρκοφάγου, αλλά ξανάνοιξε τον φάκελο μιας δυναστείας, υπενθυμίζοντας στον κόσμο ότι ακόμα και στους πιο διεξοδικά εξερευνημένους χώρους, οι άμμοι κρύβουν ακόμα την ηχώ των βασιλιάδων και των τελετουργικών που περιμένουν τη στιγμή τους για να ακουστούν.