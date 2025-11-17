Σπουδαία ανακάλυψη σε χωράφι – Στο φως αγαλματίδιο του Ιησού από επιχρυσωμένο μπρούτζο 800 ετών

Ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων στο Åndalsnes ανακάλυψε μια επιχρυσωμένη μπρούτζινη μορφή του Χριστού, ηλικίας 800 ετών, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια ενός οργωμένου χωραφιού.

Το μεσαιωνικό τεχνούργημα που τώρα οδεύει προς το NTNU για ανάλυση, μπορεί να υποδεικνύει τα απομεινάρια μιας χαμένης εκκλησίας.

Το φθινοπωρινό φως άρχιζε ήδη να σβήνει πάνω από το Åndalsnes, όταν ο ανιχνευτής μετάλλων Kim Erik Fylling Dybvik αποφάσισε να κάνει μια τελευταία σάρωση στον οργωμένο αγρό.

Με τον συνεργάτη του στην έρευνα, Warren Schmidt, είχαν περάσει όλη την ημέρα διασχίζοντας την περιοχή με ελάχιστα αποτελέσματα.

Τότε ο ανιχνευτής ήχησε με απροσδόκητη ένταση — ένα σήμα τόσο δυνατό που ο Dybvik κατάλαβε αμέσως ότι αυτό δεν θα ήταν άλλο ένα πεταμένο κουμπί ή ένα κομμάτι κασσίτερου.

Ακριβώς κάτω από την επιφάνεια, σχεδόν ακουμπισμένο στο επιφανειακό χώμα, βρισκόταν ένα μικρό μεσαιωνικό αγαλματίδιο του Χριστού από μπρούτζο, που έφερε ακόμα ίχνη από τον αρχικό του χρυσό.

“Εκείνη η στιγμή ήταν μία από τις σπουδαιότερες της ζωής μου”, θυμήθηκε ο Dybvik. Έπειτα από περισσότερα από ένδεκα χρόνια ταξιδιών σε όλη τη Νορβηγία με έναν ανιχνευτή μετάλλων, αναγνώρισε αμέσως ότι το αντικείμενο ήταν μεσαιωνικό.

Ήταν αρκετά μικρό ώστε να χωράει στην παλάμη του χεριού του, ωστόσο φιλοτεχνημένο με λεπτομέρεια:

Απλωμένα χέρια, ευδιάκριτα χαρακτηριστικά προσώπου και αδιαμφισβήτητα ίχνη επιχρύσωσης που έλαμψαν μόλις αφαιρέθηκε το χώμα.

“Παραλίγο να τρίψω τα μάτια μου. Ο σφυγμός μου ανέβηκε στα ύψη. Αυτές είναι οι στιγμές για τις οποίες ζούμε — σώζουμε την πολιτιστική ιστορία που διαφορετικά θα εξαφανιζόταν” τόνισε.

Ένα σπάνιο τεχνούργημα του μεσαίωνα ήρθε στο φως

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η φιγούρα χρονολογείται στα τέλη του 1100 ή στις αρχές του 1200 — στον Ύστερο Μεσαίωνα.

Ο Bjørn Ringstad, πρώην συντηρητής της κομητείας στο Møre og Romsdal, εξέτασε τις εικόνες αμέσως μετά την ανακάλυψη και τη χρονολόγησε με βεβαιότητα σε εκείνη την περίοδο.

Περιέγραψε το εύρημα ως «άκρως ασυνήθιστο» και συνεχάρη δημόσια τον Dybvik για αυτό που χαρακτήρισε «υπέροχη ανακάλυψη».

Η διάσωσή του είναι σχεδόν θαυματουργή. Το αγαλματίδιο ανασύρθηκε από ένα πρόσφατα οργωμένο χωράφι, μόλις λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια.

Κάθε κύκλος οργώματος θα μπορούσε να το έχει συνθλίψει ή λυγίσει, ωστόσο παρέμεινε άθικτη. Ο Dybvik σημείωσε ότι στο ίδιο χωράφι είχε ανακαλυφθεί ένα δαχτυλίδι – πόρπη της εποχής των Βίκινγκ μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα — με την καρφίτσα του ακόμα διατηρημένη, ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Νωρίτερα εκείνο το απόγευμα, το ζευγάρι είχε ανακτήσει επίσης ασημένια νομίσματα και περίπου εβδομήντα κουμπιά από κασσίτερο και χαλκό από μεταγενέστερους αιώνες, γεγονός που δείχνει τη μακροχρόνια δραστηριότητα του τόπου.

“Μια τέτοια συγκέντρωση ευρημάτων δεν είναι τυχαία. Το χωράφι βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου κάποτε υπήρχε μια μεσαιωνική εκκλησία, και παλαιότερες ανακαλύψεις έχουν υποδείξει ότι το περιβάλλον τοπίο κρύβει ακόμα ξεχασμένα στρώματα εκκλησιαστικής και οικιακής ζωής” υποστηρίζει.

Μόλις η μορφή βγήκε από το χώμα, ο Dybvik επικοινώνησε με έναν αρχαιολόγο από την κομητεία Møre og Romsdal. Ο Aaron Johnston, ο οποίος μένει κοντά, δεν δίστασε:

«Ήμουν έτοιμος να δειπνήσω, αλλά μπήκα αμέσως στο αυτοκίνητο», είπε. Μέσα σε δεκαπέντε λεπτά έφτασε στο σκοτεινό χωράφι, χρησιμοποιώντας τα φώτα του αυτοκινήτου ως αυτοσχέδιες λάμπες εργασίας.

Αμέσως συνειδητοποίησε τη σημασία του αντικειμένου — όχι μόνο λόγω της ηλικίας του, αλλά και λόγω της επιχρύσωσης και του στυλ της χύτευσης.

Ο Johnston κατέγραψε τις ακριβείς συντεταγμένες, πήρε μετρήσεις και φωτογραφίες, και εξασφάλισε ότι το κομμάτι θα το χειριστούν σωστά.

Το τοποθέτησε σε ένα κουτί με επένδυση από χαρτί χωρίς οξύ και το διατήρησε δροσερό για να αποτρέψει οποιαδήποτε φθορά.

«Είναι σημαντικό να μην αφήνουμε το μέταλλο να στεγνώσει ή να το πιάνουμε πολύ», εξήγησε.

Προς το παρόν, η φιγούρα του Χριστού φυλάσσεται στο ψυγείο του αρχαιολόγου — ένα ασυνήθιστο προσωρινό μέρος ανάπαυσης, αλλά το ασφαλέστερο διαθέσιμο.

Από το Åndalsnes στο Τρόντχαϊμ — Η αρχή μιας νέας έρευνας

Το ειδώλιο του Χριστού βρίσκεται τώρα καθ’ οδόν προς το τμήμα πολιτισμού της κομητείας στο Molde και σύντομα θα μεταφερθεί στο NTNU στο Τρόντχαϊμ για προηγμένη ανάλυση.

Οι ειδικοί εκεί θα εξετάσουν τη σύνθεση του κράματος, την τεχνική επιχρύσωσης και τα μοτίβα φθοράς της επιφάνειας για να προσδιορίσουν πώς κατασκευάστηκε η φιγούρα και πού μπορεί να είχε τοποθετηθεί αρχικά.

Δεδομένης της εγγύτητας σε σημείο μεσαιωνικής εκκλησίας, μπορεί κάποτε να αποτελούσε μέρος ενός λειτουργικού αντικειμένου, ενός σταυρού λιτανείας ή μιας λατρευτικής μορφής που ανήκε σε κληρικό.

Η ανακάλυψη έχει επίσης αναζωογονήσει το αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Μια έρευνα γεωραντάρ ετοιμάζεται για την αναζήτηση θαμμένων δομικών υπολειμμάτων — πιθανώς θεμελίων της χαμένης εκκλησίας ή παρακείμενων κτιρίων.

Εάν προκύψουν στοιχεία, το χωράφι θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο μιας μεγαλύτερης ανασκαφής.

Ένας ανιχνευτής μετάλλων με κίνητρο τη διαφύλαξη, όχι την ανταμοιβή

Για τον Dybvik, η ανακάλυψη δεν αφορά το κέρδος. «Πρόκειται για τη διατήρηση πολιτιστικών θησαυρών — έντιμα και καθαρά», δήλωσε σε τοπικούς δημοσιογράφους.

Οποιαδήποτε πιθανή οικονομική ανταμοιβή είναι άσχετη για εκείνον.

Αυτό που έχει σημασία, επιμένει, είναι η διάσωση αντικειμένων προτού τα καταστρέψει η γεωργική δραστηριότητα.

Το μεσαιωνικό ειδώλιο του Χριστού — λεπτή, επιχρυσωμένη και απίθανα άθικτη — χρησιμεύει ως υπενθύμιση του πόσο εύκολα μπορούν να εξαφανιστούν κομμάτια του παρελθόντος και πόσο ρόλο παίζει ακόμα η τύχη στην αποκάλυψή τους.

Αν ο Dybvik είχε περπατήσει μόνο λίγα μέτρα παραπέρα, ή είχε τελειώσει την αναζήτησή του πέντε λεπτά νωρίτερα, ένα από τα πιο αξιόλογα πρόσφατα ευρήματα της Νορβηγίας θα μπορούσε να είχε χαθεί για πάντα.