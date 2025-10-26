Έσπασε όλα τα ρεκόρ – Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε σε αγρόκτημα θησαυρό με 15.000 νομίσματα

Ο 36άχρονος Ντέιβιντ Μος από το Τσεσάιρ έμεινε έκπληκτος αφού ανακάλυψε πάνω από 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα – ίσως η μεγαλύτερη συλλογή που έχει έρθει στο φως στην Ουαλία.

Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές με ασημένια νομίσματα 2.000 ετών – Έκρυβε τον θησαυρό για 8 χρόνια

Ο χειριστής ανιχνευτή μετάλλων, εξηγεί πως ανατρίχιασε μόλις ανακάλυψε δύο πήλινα αγγεία με νομίσματα στη νότια Ουαλία.  Η μοναδικότητα του ευρήματος τον έκανε να φοβάται ότι μπορεί να το κλέψουν.

Γι’ αυτό και, επί τρεις μέρες που περίμενε μέχρι το μεταφέρει στις αρχές, κοιμόταν στο αυτοκίνητό του. Τώρα τα νομίσματα, είναι ασφαλή, στο εθνικό μουσείο του Κάρντιφ, όπου θα υποβληθούν σε ανάλυση.

Στο «φως» θησαυρός 1.400 ετών με χρυσά νομίσματα και κοσμήματα – Ανακαλύφθηκε τυχαία όταν ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων χτύπησε μία πέτρα

Χωρίς να μοιραστεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σημείο της ανακάλυψης, ο Ντέιβιντ Μος εξήγησε πως βρήκε τον θησαυρό σε μια “σχεδόν ανεξερεύνητη” περιοχή της νότιας Ουαλίας.

«Μιλάμε από την εποχή των Δρυΐδων και των Βίκινγκ μέχρι και τους Ρωμαίους», εξηγεί. «Είναι απίστευτο, συναρπαστικό». «Είναι μία περιοχή που θα μου προκαλεί το ενδιαφέρον για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων παραλίγο να πετάξει στα σκουπίδια έναν… θησαυρό – Ανακάλυψε τυχαία μία πόρπη 2.000 ετών και νόμιζε ότι ήταν παιχνίδι

Στη διάρκεια των περασμένων ετών, έχουν ανακαλυφθεί πολλές συλλογές νομισμάτων, οι οποίες είχαν ταφεί σκόπιμα, κυρίως σε περιόδους αναταραχών ή ως θρησκευτική προσφορά – στους θεούς.

Ο Ντέιβιντ Μος βρήκε δύο πήλινα αγγεία σε ένα χωράφι στη βόρεια Ουαλία που περιείχαν χιλιάδες ρωμαϊκά νομίσματα (Minelab)

Θησαυροί νομισμάτων που έχουν ανακαλυφθεί στο παρελθόν

Σ’ ένα αγρόκτημα στο Σόμερσετ, το 2010 ανακαλύφθηκαν πάνω από 50.000 ρωμαϊκά νομίσματα, των οποίων η αξία ξεπερνά τα 370.000 ευρώ. Στην Ουαλία, σχεδόν 6.000 νομίσματα βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε δύο αγγεία σε ένα χωράφι στο Σάλι, στην περιοχή Βέιλ οφ Γκλαμόργκαν, από έναν κάτοικο το 2008.

Σύμφωνα με το εθνικό μουσείο του Κάρντιφ, ο μεγαλύτερος γνωστός θησαυρός που έχει ανακαλύψει η ομάδα του,  το 1990, ήταν μια συλλογή 10.000 νομισμάτων στο Τσέπστοου.

Η συλλογή, της οποίας το βάρος ξεπερνά τα 60 κιλά και η οποία εξετάζεται ακόμη απ’ τους εμπειρογνώμονες, μπορεί να είναι η μεγαλύτερη συλλογή νομισμάτων που έχει έρθει ποτέ στο φως στην Ουαλία.

Ο Ντέιβιντ Μος ασχολείται με την ανίχνευση μετάλλων για σχεδόν δέκα χρόνια και μέχρι τώρα έχει ανακαλύψει περίπου 2.700 ρωμαϊκά νομίσματα. Πιστεύει ότι τα δύο αγγεία που βρήκε τον Αύγουστο, μαζί με τον φίλο του Ίαν Νίκολσον, περιέχουν περίπου 10.000-15.000 νομίσματα.

«Ένα ουράνιο τόξο εμφανίστηκε λίγα λεπτά πριν βρούμε το σήμα», είπε στο BBC. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω.»

Τα κέρματα αποθηκεύτηκαν σε πλαστικό κουτί για να μεταφερθούν πίσω στο Τσέσαϊρ

“Κοιμόμουν στο αυτοκίνητο με τον θησαυρό”

Μετά από περίπου 6,5 ώρες ανασκαφής, ο Μος και ο φίλος του Ίαν , αποκάλυψαν τα δύο αγγεία με τη συλλογή νομισμάτων. Ο θησαυρός εκτιμήθηκε και χρονολογήθηκε από εμπειρογνώμονες.

«Ένιωσα πως ήταν σημάδι», είπε. «Η επιμονή μου ανταμείφθηκε, φέραμε στο φως πολλά περισσότερα απ’ όσα είχα τολμήσει να ονειρευτώ”.

Ο Μος πήρε τα νομίσματα και γύρισε στο Τσεσάιρ. Εκείνο το βράδυ, κοιμήθηκε στο αυτοκίνητο, μαζί με τα νομίσματα, γιατί δεν ήθελε να «πάρει τα μάτια του από πάνω τους».

Ο πρόεδρος της νομισματικής εταιρείας της νότιας Ουαλίας και του Μόνμαουθσαϊρ, Άντονι Χολς, είπε στο BBC ότι πιστεύει πως, πρόκειται για την μεγαλύτερη συλλογή που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Ουαλία.

Ο Ντέιβιντ Μος (δεξιά) και ο φίλος του Ίαν Νίκολσον αφιέρωσαν περισσότερες από έξι ώρες για την ανασκαφή.

Εξήγησε πως, οι εμπειρογνώμονες του μουσείου θα χρονολογήσουν τα νομίσματα, σημειώνοντας: «Θα τα καθαρίσουν και στη συνέχεια, απ’ τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλη η συλλογή, θα κάνουμε αίτηση στο Βρετανικό Μουσείο για τη διαφύλαξή τους εκεί».

«Στη συνέχεια θα υποβάλει προσφορά στον άνθρωπο που την ανακάλυψε. Εκείνος θα πάρει τα μισά χρήματα και τα υπόλοιπα θα τα πάρει ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος».

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές σημαντικές ιστορικές ανακαλύψεις στην Ουαλία.

Το 2008, ανακαλύφθηκαν περίπου 6.000 νομίσματα, θαμμένα σε αγρόκτημα στην Κοιλάδα του Γκλαμόργκαν και, πιο πρόσφατα, φυλακίστηκαν δύο χειριστές ανιχνευτών μετάλλων επειδή δεν ανέφεραν την ανακάλυψη ενός θησαυρού των Βίκινγκ, αξίας εκατομμυρίων.

 

