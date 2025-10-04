Το χωράφι δίπλα από τον δρόμο έκρυβε έναν «θησαυρό» – Ανακαλύφθηκε αρχαίος οικισμός κατά τη διάρκεια έργων για την κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Ανακαλύφθηκε αρχαίος οικισμός κατά τη διάρκεια έργων για την κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου
Φωτογραφία: Hansestadt Lüneburg

Με μια πρώτη ματιά, η αμμώδης έκταση κοντά στον κεντρικό οδικό άξονα B209, δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των διερχομένων, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο εκεί.  Για τους αρχαιολόγους ωστόσο, ο χώρος του ανατολικού τμήματος στη Λύνεμπουργκ, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, είναι θησαυροφυλάκιο. Οι ανασκαφές στο σημείο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το νέο επιχειρηματικό πάρκο Bilmer Berg II αποκάλυψαν έναν σημαντικό βιοτεχνικό οικισμό που χρονολογείται από την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ανακαλύφθηκε βυζαντινό φρούριο, χτισμένο πάνω στα ερείπια του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου – Ξαναγράφεται ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας

Οι εργασίες διεξάγονται με τη στενή συνεργασία της αρχαιολογικής υπηρεσίας της πόλης Λύνεμπουργκ, του γραφείου εφαρμοσμένης τεχνολογίας AGIL, με επικεφαλής τον Δρ. F. Andraschko, φοιτητές του πανεπιστημίου του Αμβούργου, τον τοπικό οργανισμό οικονομικής ανάπτυξης WLH (Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH) και του GEB mbH (Gesellschaft für Entwickeln und Bauen).

Στοιχεία που μαρτυρούν μεγάλης κλίμακας μεταλλουργική βιομηχανία

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η περιοχή κατοικούνταν επί αιώνες, από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ.) έως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο και την περίοδο των μεταναστεύσεων (περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ.). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ανακάλυψη ενός μεγάλου βιοτεχνικού οικισμού των πρώτων αιώνων μ.Χ.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν καλά διατηρημένο ρωμαϊκό δρόμο μόλις λίγα εκατοστά κάτω από τη γη – «Ήταν το κομμάτι που έλειπε για να συνθέσουμε το παζλ»

“Στον χώρο, υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση στοιχείων μεταλλουργίας”, εξηγεί ο αρχαιολόγος Tobias Schoo. Πάνω από 100 καμίνια, κλίβανοι και πολλές θερμαντικές εστίες, είναι τα τεκμήρια που δείχνουν εκτεταμένη δραστηριότητα σιδηρομεταλλουργίας και επεξεργασίας μετάλλων.

Μοναδικά ευρήματα: Ένα ρωμαϊκό νόμισμα και θραύσματα κεραμικών

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται διακοσμημένα θραύσματα κεραμικών, ένα σφοντύλι που χρησιμοποιούνταν στην υφαντουργία, καθώς και ένα σπάνιο ρωμαϊκό ασημένιο δηνάριο των αρχών του 2ου αιώνα μ.Χ., το οποίο εντοπίστηκε από εθελοντή χρήστη ανιχνευτή μετάλλων.

Ιταλία: Επιστρέφει στην Πομπηία ρωμαϊκό ψηφιδωτό που είχε κλέψει αξιωματικός των Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

“Οι ανασκαφές στο Bilmer Berg,μας προσφέρουν μοναδικές γνώσεις για τον πρώιμο εποικισμό και την οικονομική ιστορία της περιοχής μας”, εξηγεί ο Schoo. Η μεγάλη συγκέντρωση υπολειμμάτων μεταλλουργίας, κάνει τον χώρο έναν από τους μεγαλύτερους, γνωστούς βιομηχανικούς οικισμούς της ρωμαϊκής περιόδου της Κάτω Σαξονίας, στη Γερμανία.

Οι ανασκαφές στο Bilmer Berg, μας προσφέρουν μοναδικά στοιχεία για τον πρώιμο εποικισμό και την οικονομική ιστορία της περιοχής μας", εξήγησε ο αρχαιολόγος Tobias Schoo. Φωτογραφία City of Lüneburg
Οι ανασκαφές στο Bilmer Berg, μας προσφέρουν μοναδικά στοιχεία για τον πρώιμο εποικισμό και την οικονομική ιστορία της περιοχής μας”, εξήγησε ο αρχαιολόγος Tobias Schoo. Φωτογραφία City of Lüneburg

Η αρχαιολογία συναντά την οικονομική ανάπτυξη

Οι ανασκαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα, μαζί με την προγραμματισμένη διάνοιξη του διαδρόμου στο βιομηχανικό πάρκο.  Περισσότερες έρευνες θα πραγματοποιηθούν του χρόνου στις περιοχές που δεν έχουν μελετηθεί.

Εκπρόσωποι της πόλης Λύνεμπουργκ, έχουν εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους στους υπεύθυνους που έδωσαν τη δυνατότητα στους αρχαιολόγους και τη σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη, να συνεχίσουν το έργο τους σε αρμονική συνεργασία.

“Οι αρχαιολογικές μελέτες είναι τα αναγκαία προπαρασκευαστικά βήματα για την έναρξη των εργασιών της πρώτης κατασκευαστικής φάσης ανάμεσα στο Friedrich-Penseler-Straße και το Oheweg,” εξήγησε ο René Meyer, επικεφαλής διαχείρισης γαιών της WLH. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το αρχαιολογικό πρόγραμμα δεν πρόκειται να καθυστερήσει την προγραμματισμένη εξέλιξη του κατασκευαστικού έργου.

“Τα έργα ανάπτυξης έχουν προγραμματιστεί και η επίσημη τελετή έχει οριστεί στα τέλη Νοεμβρίου”, δήλωσε ο Meyer. Η WLH σχεδιάζει ένα βιομηχανικό πάρκο στο Bilmer Berg II, σε συνεργασία με την πόλη Λύνεμπουργκ, τη GEB mbH (Volksbank Lüneburger Heide), και τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης της Λύνεμπουργκ.

 

15:06 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

