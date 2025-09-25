Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων παραλίγο να πετάξει στα σκουπίδια έναν… θησαυρό – Ανακάλυψε τυχαία μία πόρπη 2.000 ετών και νόμιζε ότι ήταν παιχνίδι

Στη νοτιοδυτική Αγγλία, ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων, ανακάλυψε τυχαία μια ρωμαϊκή πόρπη 2.000 ετών, την οποία, μάλιστα, στην αρχή, πέρασε για ένα χαμένο παιχνίδι. Το σπάνιο εύρημα, που βρέθηκε από τον Martin Williams, 54 ετών, επιστάτη κτημάτων, σε ένα οργωμένο χωράφι κοντά στο Ντόρτσεστερ, ρίχνει φως στη ρωμαϊκή παρουσία στη Βρετανία και τη διαχρονική γοητεία της ανίχνευσης μετάλλων.

Μια τυχερή συγκυρία

Ο 54χρονος, ο οποίος ξεκίνησε να ασχολείται με το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων πριν από μόλις τέσσερα χρόνια, στην αρχή πέταξε την πόρπη στην σακούλα με τα άχρηστα μέταλλα, πριν συνειδητοποιήσει την αξία της.

Όπως εξηγεί ο Williams, με την πρώτη ματιά, έμοιαζε με παιδική κονκάρδα, ή αυτοκινητάκι. “Όταν καθάρισα το αντικείμενο, γυρίζοντας στο σπίτι, πρόσεξα ότι ήταν χάλκινο και σκέφτηκα, πάλι καλά που δεν το έσπασα”, περιγράφει.

Η πόρπη, που χρονολογείται από 1.800 έως 2.000 χρόνια πριν, πιθανότατα ανήκε σε κάποιον που ζούσε στη Βρετανία κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας (43–410 μ.Χ.).

Εμπειρογνώμονες από την περιοχή, επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα “σπάνιο εύρημα για το Ντόρσετ” και γενικά για τη χώρα.

Η ανακάλυψη ενισχύει τις ενδείξεις ρωμαϊκής παρουσίας στην περιοχή, παρότι δεν περνά ρωμαϊκός δρόμος από το συγκεκριμένο χωράφι. Ο Williams υποθέτει ότι ένας εγκαταλελειμμένος μεσαιωνικός ναός κοντά στο σημείο ίσως σχετίζεται με το αντικείμενο.

Σπάνια ανακάλυψη για το Ντόρσετ

Στο παρελθόν, στο ίδιο σημείο έχουν έρθει στο φως κι άλλα εντυπωσιακά ευρήματα: 14 κεφαλές από πέλεκες της Εποχής του Χαλκού, οι οποίοι πλέον φυλάσσονται στο Βρετανικό Μουσείο, όπως και πάνω από 30 ρωμαϊκά νομίσματα και δύο μεσαιωνικά δαχτυλίδια με χαραγμένες πάνω τους αφιερώσεις, των οποίων η αξία ξεπερνά τα €1.150 – το καθένα.

Οι ανακαλύψεις αναδεικνύουν τον αρχαιολογικό πλούτο που κρύβεται στα χωράφια του Ντόρσετ, όπου αιώνες ιστορίας κρύβονται λίγα μόλις εκατοστά κάτω από το χώμα

Οι ρωμαϊκές πόρπες

Οι πόρπες δεν ήταν απλά κοσμήματα στη Ρωμαϊκή Βρετανία. Εκτός από τον λειτουργικό ρόλο τους, να δένουν και να συγκρατούν τα ενδύματα, ήταν και αντικείμενα επίδειξης πλούτου, ταυτότητας και, ενίοτε, τοπικού ύφος.

Από τις απλές, χρηστικές καρφίτσες μέχρι τα περίτεχνα, διακοσμητικά κομμάτια, οι ρωμαϊκές πόρπες συγκαταλέγονται στα πιο συχνά ευρήματα σε όλη την Ευρώπη.

Η πόρπη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο Ντόρσετ, προσφέρει στοιχεία για την καθημερινή ζωή πριν από σχεδόν δύο χιλιετίες, γεφυρώνοντας το προσωπικό γούστο με την ευρύτερη πολιτισμική ανταλλαγή στις ρωμαϊκές επαρχίες.

Η διατήρησή της σε καλή κατάσταση, ήταν μεγάλη τύχη – αφού ο Williams παραλίγο να την πετάξει στα σκουπίδια.

Το νομικό πλαίσιο για την ανίχνευση μετάλλων στην Αγγλία

Τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, η ανίχνευση μετάλλων έχει αποκτήσει περισσότερους οπαδούς τα τελευταία χρόνια, εν μέρει χάρη στη δημοφιλή κωμική σειρά του BBC Detectorists, που ενέπνευσε νέους λάτρεις σε όλη τη χώρα. Ορισμένοι σύλλογοι, μάλιστα, σε Ντέβον, Κορνουάλη και Ντόρσετ έχουν μάλιστα σταματήσει να δέχονται νέα μέλη λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Σύμφωνα με την Νομοθεσία για τους Θησαυρούς του 1996, οι ανιχνευτές μετάλλων υποχρεούνται να αναφέρουν τα ευρήματα που ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν θησαυροί -συνήθως αντικείμενα άνω των 300 ετών που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή συλλογές νομισμάτων.

Σε περίπτωση που το εύρημα χαρακτηριστεί ως θησαυρός, τα μουσεία μπορούν να αποκτήσουν τα αντικείμενα, ανταμείβοντας τόσο το άτομο που τα ανακάλυψε όσο και τον ιδιοκτήτη της γης. Σε διαφορετική περίπτωση, τ’ αντικείμενα επιστρέφονται.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, το 2022, καταγράφηκαν 1.377 αντικείμενα – θησαυροί – μια αισθητή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για εντυπωσιακές ανακαλύψεις, όπως η συλλογή της κοιλάδας Chew και μια ασημένια δεκάρα που κόπηκε την περίοδο του Βασιλιά των Βίκινγκ Γκούνθρουμ, που ανακηρύχθηκε θησαυρός το 2024, επειδή ήταν το πρώτο γνωστό νόμισμα που κόπηκε από βασιλιά των Βίκινγκ στη Βρετανία.

Αγάπη για την ιστορία

Ο Williams που εξασκεί το χόμπι του με έναν μεταχειρισμένο ανιχνευτή μετάλλων, αξίας 720 ευρώ, εξηγεί πως αφιερώνει πολύ από τον ελεύθερο χρόνο του ψάχνοντας σε χωράφια της περιοχής του. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει γεμίσει 30 μπαούλα με ευρήματα, από μεσαιωνικά δαχτυλίδια μέχρι αρχαία νομίσματα.

“Λατρεύω την αίσθηση να βρίσκεις κάτι που έχει μείνει ανέγγιχτο για εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες χρόνια, και να το συνδέεις με την ιστορία. Είναι συναρπαστικό”, εξηγεί. Αν η πόρπη δεν καταλήξει σε κάποιο μουσείο, σκέφτεται να τη δωρίσει στους ιδιοκτήτες του αγροκτήματος, οι οποίοι του επέτρεψαν να ψάξει στη γη τους.

Τόσο για τους αρχαιολόγους, όσο και για τους λάτρεις της ιστορίας, η πόρπη του Ντόρσετ, αποτελεί μια υπενθύμιση πως, το ρωμαϊκό παρελθόν της Βρετανίας εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα πόδια τους, περιμένοντας μια παρατηρητική ματιά και ένα επιδέξιο χέρι να το φανερώσει.