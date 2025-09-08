Η «απόδραση» της Καρυάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο: Το AI βίντεο που συγκινεί – «Για αιώνες, στεκόμουν μόνη. Τώρα, είμαι στο σπίτι μου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η «απόδραση» της Καρυάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο: Το AI βίντεο που συγκινεί – «Για αιώνες, στεκόμουν μόνη. Τώρα, είμαι στο σπίτι μου»

Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης απεικονίζει την Καρυάτιδα που «στέκεται μόνη» στο Βρετανικό Μουσείο, να «δραπετεύει» και να επιστρέφει έπειτα από περισσότερους από δύο αιώνες δίπλα στις αδελφές της, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στο AI βίντεο, η μαρμάρινη μορφή της Καρυάτιδας εμφανίζεται να αφήνει πίσω της τους διαδρόμους του μουσείο του Λονδίνου και να στέκεται ξανά στον φυσικό της χώρο, στην Αθήνα.

Η αφήγηση που το συνοδεύει είναι ιδιαίτερα συγκινητική: «Για αιώνες, στεκόμουν μόνη. Μια ξένη σε μια ξένη αίθουσα. Η μαρμάρινη καρδιά μου πονούσε για τις φωνές που κάποτε γνώριζα. Άκουγα βήματα, ψίθυρους σε μια γλώσσα που δεν ήταν η δική μου, αλλά ποτέ το γέλιο των αδελφών μου».

«Ονειρευόμουν τον ήλιο του Αιγαίου, την πόλη όπου η ψυχή μου ήταν σκαλισμένη από πέτρα. Και τώρα, είμαι στο σπίτι μου. Η Ακρόπολη υψώνεται μπροστά μου. Οι αδελφές μου δίπλα μου. Μαζί ξανά κοιτάζουμε τον ουρανό. Ακέραιες και αιώνιες», καταλήγει.

Το βίντεο, με την εικόνα της Καρυάτιδας να παίρνει θέση στο βάθρο που την περιμένει στο Μουσείο της Ακρόπολης, λειτουργεί ως μια καλλιτεχνική υπενθύμιση του πάγιου αιτήματος της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο που γεννήθηκαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΕΦ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της φαρμακευτικής παραγωγής

Πρέπει να πίνουμε ανθρακούχο νερό ή μπορεί να κάνει κακό; Τι απαντά το Cleveland

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% – Ολόκληρη η λίστα

Συνταξιούχοι: Τα νέα δεδομένα για την προσωπική διαφορά και τις αυξήσεις στις αποδοχές – Αναλυτικά παραδείγματα

Τεστ προσωπικότητας: Το φρούτο που θα επιλέξετε αποκαλύτει τι μισείετ περισσότερο στον εαυτό σας

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:22 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Νεκρός ο οδηγός φορτηγού που ανετράπη στον ΒΟΑΚ

Τραγωδία με έναν νεκρό μετά την ανατροπή φορτηγού, εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας ...
14:18 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Καμίνια: Στη φυλακή ο 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους

Προφυλακίστηκε ο 17χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πει...
14:04 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στην Ασφάλεια Ηρακλείου παρουσιάστηκε ο ανήλικος για το επεισόδιο με τον 65χρονο οδηγό – Κατέθεσε μήνυση, υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα

Μήνυση στον 65χρονο οδηγό κατέθεσε ο ανήλικος, που καταγράφεται σε βίντεο να απωθεί βίαια τον ...
13:09 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Επιχείρηση για την αερομεταφορά 3 ατόμων στη Γκιώνα – Η βόλτα που εξελίχθηκε σε περιπέτεια

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για την διάσωση ομάδας τριών ατόμων, που έκαναν την βόλτα τους στη Γ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος