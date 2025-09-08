Η «απόδραση» της Καρυάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο: Το AI βίντεο που συγκινεί – «Για αιώνες, στεκόμουν μόνη. Τώρα, είμαι στο σπίτι μου»

Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης απεικονίζει την Καρυάτιδα που «στέκεται μόνη» στο Βρετανικό Μουσείο, να «δραπετεύει» και να επιστρέφει έπειτα από περισσότερους από δύο αιώνες δίπλα στις αδελφές της, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στο AI βίντεο, η μαρμάρινη μορφή της Καρυάτιδας εμφανίζεται να αφήνει πίσω της τους διαδρόμους του μουσείο του Λονδίνου και να στέκεται ξανά στον φυσικό της χώρο, στην Αθήνα.

Η αφήγηση που το συνοδεύει είναι ιδιαίτερα συγκινητική: «Για αιώνες, στεκόμουν μόνη. Μια ξένη σε μια ξένη αίθουσα. Η μαρμάρινη καρδιά μου πονούσε για τις φωνές που κάποτε γνώριζα. Άκουγα βήματα, ψίθυρους σε μια γλώσσα που δεν ήταν η δική μου, αλλά ποτέ το γέλιο των αδελφών μου».

«Ονειρευόμουν τον ήλιο του Αιγαίου, την πόλη όπου η ψυχή μου ήταν σκαλισμένη από πέτρα. Και τώρα, είμαι στο σπίτι μου. Η Ακρόπολη υψώνεται μπροστά μου. Οι αδελφές μου δίπλα μου. Μαζί ξανά κοιτάζουμε τον ουρανό. Ακέραιες και αιώνιες», καταλήγει.

Το βίντεο, με την εικόνα της Καρυάτιδας να παίρνει θέση στο βάθρο που την περιμένει στο Μουσείο της Ακρόπολης, λειτουργεί ως μια καλλιτεχνική υπενθύμιση του πάγιου αιτήματος της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο που γεννήθηκαν.