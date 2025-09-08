MTV VMAs 2025: Κυριάρχησαν Lady Gaga, Ariana Grande και Sabrina Carpenter – Η λίστα με τους νικητές σε κάθε κατηγορία

Η βραδιά των MTV Video Music Awards 2025 στο UBS Arena του Long Island ήταν μια γιορτή της γυναικείας ποπ μουσικής, όπου οι Lady Gaga, Ariana Grande και Sabrina Carpenter ξεχώρισαν κερδίζοντας πολλαπλά βραβεία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στη σκηνή της σύγχρονης μουσικής.

Η Lady Gaga ηγήθηκε των υποψηφιοτήτων (12 συνολικά) και αναδείχθηκε η μεγαλύτερη νικήτρια της βραδιάς, αποσπώντας τέσσερα βραβεία Moon Person.

«Δεν μπορώ να αρχίσω να σας λέω τι σημαίνει αυτό για μένα», δήλωσε η τραγουδίστρια φορώντας μια μπαρόκ μαύρη τουαλέτα. «Ελπίζω, καθώς διαχειρίζεστε το χάος της καθημερινής ζωής, να σας θυμίζει τη σημασία της τέχνης της ζωής σας, ότι μπορείτε να βασιστείτε στον εαυτό σας και στις απλές δεξιότητές σας για να παραμείνετε ολόκληροι».

Παρά την επιτυχία της, η Gaga δεν κέρδισε το Video της Χρονιάς, το οποίο απονεμήθηκε στην Ariana Grande για το «Brighter Days Ahead». Η Grande κέρδισε ακόμη δύο βραβεία, ενώ η Sabrina Carpenter πήρε τρία συνολικά.

Η παρουσίαση της τελετής ανατέθηκε στον LL Cool J, και το πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις από τους Steven Tyler, Doja Cat, Lady Gaga, Ricky Martin, Mariah Carey και άλλους.

Η βραδιά τιμήθηκε επίσης από ένα αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne, που απεβίωσε τον Ιούλιο. Ο Βρετανός τραγουδιστής Yungblud απέδωσε φόρο τιμής στον «πρίγκιπα του σκότους» με εκτελέσεις των κλασικών τραγουδιών των Black Sabbath, «Crazy Train» και «Changes».

Οι Steven Tyler και Joe Perry των Aerosmith συμμετείχαν στο «Mama, I’m Coming Home».

Η Taylor Swift, πρόσφατα αρραβωνιασμένη με τον Travis Kelce, απουσίασε από την τελετή.

Οι νικητές

Με πληροφορίες από: Pitchfork, Guardian, Page Six