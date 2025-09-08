Ρικ Ντέιβις: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο συνιδρυτής των Supertramp

Ο Rick Davies, συνιδρυτής και τραγουδιστής των Supertramp, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα ανεκτίμητο μουσικό έργο που σημάδεψε την ιστορία του ροκ.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε επισήμως μέσω του Variety και αργότερα κοινοποιήθηκε από το ροκ συγκροτήματα στα social media.

Ο Davies πέθανε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στο Long Island, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Ως συνθέτης, μαζί με τον συνεργάτη του Roger Hodgson, ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της ροκ μουσικής», σημειώνει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.

Ο Rick Davies δημιούργησε τους Supertramp στο Λονδίνο το 1970 μαζί με τον Roger Hodgson, ενώ σύντομα προστέθηκαν οι Dougie Thomson, Bob Sienbenberg και John Helliwell. Το συγκρότημα ξεκίνησε περιοδεία τέσσερα χρόνια αργότερα με το τρίτο άλμπουμ τους, «Crime Of The Century», που περιείχε το πρώτο τους Top 40 hit στα αμερικανικά charts, το «Bloody Well Right», γραμμένο από τον Davies.

Άλλα αγαπημένα τραγούδια που συνέθεσε ο Davies περιλάμβαναν τα «Goodbye Stranger», «Ain’t Nobody But Me», «From Now On», «Brother Where You Bound» και «Rudy».

O Hodgson εγκατέλειψε τους Supertramp στη μέση περιοδείας το 1983. Ο Davies συνέχισε να ηγείται του συγκροτήματος μέχρι τη διάλυσή τους το 1988. Το 1996, η μπάντα επανενώθηκε με την αρχική σύνθεση, χωρίς τον Hodgson, και συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική και να περιοδεύει μέχρι το τελευταίο άλμπουμ τους, «Slow Motion», το 2002.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, περιοδεύαν περιστασιακά. Οι Supertramp υπό την ηγεσία του Davies επρόκειτο να επανενωθούν για την πρώτη τους περιοδεία έπειτα από τέσσερα χρόνια το 2015, αλλά η περιοδεία ακυρώθηκε καθώς ο Davies διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου που πλήττει τα πλασματοκύτταρα – η οποία αποδίδεται ως η αιτία θανάτου του.