Ολική έκλειψη Σελήνης: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ολική έκλειψη Σελήνης ματωμένο φεγγάρι

Τους λόγους για τους οποίους το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα, εξήγησε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Όπως δήλωσε, το φεγγάρι ήταν κόκκινο «διότι υπάρχει η ατμόσφαιρα της Γης. Αν δεν είχε η γη ατμόσφαιρα, γιατί ας πούμε στην έκλειψη Ηλίου μαυρίζει ο ήλιος και σκοτεινιάζει ο τόπος. Στη Σελήνη, είναι διαφορετικά, γιατί περνάει το φως από όλη την ατμόσφαιρα.

Το φως βέβαια έχει όλα τα χρώματα. Τα χρώματα διασκορπίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα και γι’ αυτό βλέπουμε να διασκορπίζεται πιο πολύ το μπλε χρώμα, γι’ αυτό και φαίνεται μπλε ο ουρανός. Όμως όταν περάσει όλη την ατμόσφαιρα έχει φύγει όλο το μπλε και μας μένει το κόκκινο, όπως φαίνεται και στη δύση, δηλαδή ο ήλιος κόκκινος.

Έτσι ακριβώς το φεγγάρι παίρνει αυτό το κόκκινο χρώμα λόγω της ατμόσφαιρας της Γης. Ήταν ένα ωραίο φαινόμενο νομίζω. Όλοι το είδαν εχθές όσοι κοιτάξαμε ψηλά. Όσοι το είχαν διαβάσει, φαινόταν και από την Αθήνα ακόμα. Φαινόταν και στις φωτογραφίες».

Δείτε το βίντεο:

