Ολική έκλειψη Σελήνης: Εντυπωσιακές εικόνες με το «ματωμένο» φεγγάρι – Πλήθος κόσμου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο

Ολική έκλειψη Σελήνης ματωμένο φεγγάρι

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός από την ολική σεληνιακή έκλειψη και το «ματωμένο» φεγγάρι του Σεπτεμβρίου.

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Θησείο προκειμένου να παρατηρήσουν το φαινόμενο.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης

Η ολική έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν η Γη τοποθετείται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, σε ευθεία γραμμή. Καθώς η Γη περνά μπροστά από τη Σελήνη, μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού φωτός που φτάνει στην επιφάνειά της.

Ωστόσο, αντί να εξαφανιστεί πλήρως, η Σελήνη, που συνήθως φαίνεται ασημένια, αποκτά μια βαθιά κοκκινωπή απόχρωση.

Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο ορισμένες ακτίνες του ηλιακού φωτός -οι μεγαλύτερες σε μήκος κύματος, στο κόκκινο άκρο του φάσματος- μπορούν να περάσουν μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης και να φτάσουν στη Σελήνη, ενώ οι μικρότερες και πιο μπλε ακτίνες διασκορπίζονται από την ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό που χρωματίζει τον ουρανό κόκκινο κατά τη δύση του ηλίου.

