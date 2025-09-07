Απόψε το ματωμένο φεγγάρι – Πού μπορείτε να δείτε την έκλειψη της σελήνης

Η ολική σεληνιακή έκλειψη του Σεπτεμβρίου 2025 θα φέρει ένα αιματοβαμμένο φεγγάρι στους ουρανούς της Ασίας, της Αυστραλίας, της Αφρικής και της Ευρώπης — αν ξέρετε πού να ψάξετε.

Η δεύτερη ολική σεληνιακή έκλειψη του 2025 θα μετατρέψει την πανσέληνο σε ένα χάλκο-κόκκινο «ματωμένο φεγγάρι» τη νύχτα της 7ης προς 8ης Σεπτεμβρίου.

Αυτή η μακράς διάρκειας, εντυπωσιακή έκλειψη είναι ορατή σε δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αλλά το τι ακριβώς θα δείτε εξαρτάται από το πού την παρακολουθείτε.

Εάν ζείτε εκτός της περιοχής παρατήρησης ή δεν μπορείτε να βγείτε έξω για να δείτε την έκλειψη ζωντανά, ευτυχώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την ολική σεληνιακή έκλειψη του ματωμένου φεγγαριού στις 7 Σεπτεμβρίου σε live streaming.

Οι καλύτερες εικόνες της ολικής σεληνιακής έκλειψης θα είναι από την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία, όπου οι παρατηρητές του ουρανού μπορούν να δουν ολόκληρο το γεγονός από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η ολότητα, όταν η Σελήνη βυθιστεί πλήρως στη σκιά της Γης, θα διαρκέσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT.

Οι παρατηρητές σε όλη την ανατολική Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική και μέρη της Μέσης Ανατολής θα δουν επίσης τις περισσότερες φάσεις της έκλειψης. Από μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η ολική έκλειψη σελήνης θα έχει ήδη ξεκινήσει κατά την ανατολή του φεγγαριού. Αυτό σημαίνει ότι το αιματοβαμμένο φεγγάρι θα ανέβει πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα, έχοντας ήδη σκοτεινιάσει, δημιουργώντας ένα δραματικό αλλά και απαιτητικό θέαμα. Επειδή τα φεγγάρια που έχουν υποστεί έκλειψη φαίνονται πιο αμυδρά από το κανονικό, θα χρειαστεί μια καθαρή, ανεμπόδιστη θέα χαμηλά στον ορίζοντα για να αποτυπωθεί το σεληνιακό θέαμα.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης

Η ολική έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν η Γη τοποθετείται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, σε ευθεία γραμμή. Καθώς η Γη περνά μπροστά από τη Σελήνη, μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού φωτός που φτάνει στην επιφάνειά της.

Ωστόσο, αντί να εξαφανιστεί πλήρως, η Σελήνη, που συνήθως φαίνεται ασημένια, αποκτά μια βαθιά κοκκινωπή απόχρωση.

Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο ορισμένες ακτίνες του ηλιακού φωτός -οι μεγαλύτερες σε μήκος κύματος, στο κόκκινο άκρο του φάσματος- μπορούν να περάσουν μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης και να φτάσουν στη Σελήνη, ενώ οι μικρότερες και πιο μπλε ακτίνες διασκορπίζονται από την ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό που χρωματίζει τον ουρανό κόκκινο κατά τη δύση του ηλίου.

Τι ώρα μπορείτε να παρατηρήσετε το φαινόμενο

Γύρω στις 20:30, όταν η Σελήνη θα βρίσκεται λίγο ψηλότερα στον ορίζοντα, ξεκινά η ολική φάση και θα καλυφθεί ολόκληρη από τη γήινη σκιά. Οι παρατηρητές θα πρέπει να κοιτάξουν ανατολικά-νοτιοανατολικά, σχετικά χαμηλά στον ορίζοντα, για να εντοπίσουν τη Σελήνη.

Το μέγιστο της έκλειψης θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 21:00, ενώ η Σελήνη θα εξέλθει της σκιάς περίπου στις 21:50, σηματοδοτώντας το τέλος της ολικής έκλειψης.

Η μερική έκλειψη θα συνεχιστεί έως τις 23:00, ενώ μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα η Σελήνη θα παραμένει σχετικά σκοτεινή καθώς θα διέρχεται ακόμη από την παρασκιά της Γης.