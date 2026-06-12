Σαν σήμερα 12 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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iliopoulos
Σαν σήμερα πριν 113 χρόνια γεννιέται ο ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ νικά τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, ενώ το 2004 η Εθνική Ποδοσφαίρου κάνει την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας 2-1 της Πορτογαλίας.
  • Το 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).
  • Η 12η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, ενώ το 1942 η Άννα Φρανκ λαμβάνει ένα ημερολόγιο για τα 13α γενέθλιά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Γεγονότα

  • 1897: Ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί «ελβετικός».
  • 1942: Η Άννα Φρανκ λαμβάνει ένα ημερολόγιο για τα 13α γενέθλιά της.
  • 1955: Με απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων (τραμ) από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ.
  • 1987: Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.
  • 1991: Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.
  • 1994: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.
  • 1996: Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).
  • 2004: Η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης (7’), Μπασινάς (51’) και Ρονάλντο (93’).

Γεννήσεις

  • 1913: Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2001)
  • 1924 – Τζορτζ Μπους, 41ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
  • 1927 : Γιάννης Βογιατζής, Έλληνας ηθοποιός.
  • 1928 – Πέτρος Μολυβιάτης, Έλληνας πολιτικός.
  • 1929: Άννα Φρανκ, Νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιό της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. (Θαν. 12/3/1945)
  • 1941: Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 9/2/2021)
  • 1974: Φλάβιο Κονσεϊσάο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1798: Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. (Γεν. 1757)
  • 1920: Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος στου Γουδή το 1909. (Γεν. 27/9/1844)
  • 2003: Γκρέγκορι Πεκ, Αμερικανός ηθοποιός. (Γεν. 5/4/1916)
  • 2023: Σίλβιο Μπερλουσκόνι Ιταλός πολιτικός και επιχειρηματίας.
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