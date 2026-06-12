Σαν σήμερα 12 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας
Γεγονότα
- 1897: Ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί «ελβετικός».
- 1942: Η Άννα Φρανκ λαμβάνει ένα ημερολόγιο για τα 13α γενέθλιά της.
- 1955: Με απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων (τραμ) από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ.
- 1987: Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.
- 1991: Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.
- 1994: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.
- 1996: Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).
- 2004: Η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης (7’), Μπασινάς (51’) και Ρονάλντο (93’).
Γεννήσεις
- 1913: Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2001)
- 1924 – Τζορτζ Μπους, 41ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
- 1927 : Γιάννης Βογιατζής, Έλληνας ηθοποιός.
- 1928 – Πέτρος Μολυβιάτης, Έλληνας πολιτικός.
- 1929: Άννα Φρανκ, Νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιό της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. (Θαν. 12/3/1945)
- 1941: Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 9/2/2021)
- 1974: Φλάβιο Κονσεϊσάο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1798: Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. (Γεν. 1757)
- 1920: Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος στου Γουδή το 1909. (Γεν. 27/9/1844)
- 2003: Γκρέγκορι Πεκ, Αμερικανός ηθοποιός. (Γεν. 5/4/1916)
- 2023: Σίλβιο Μπερλουσκόνι Ιταλός πολιτικός και επιχειρηματίας.