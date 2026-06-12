Σαν σήμερα 12 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Γεγονότα

1897 : Ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί «ελβετικός».

: Ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί «ελβετικός». 1942 : Η Άννα Φρανκ λαμβάνει ένα ημερολόγιο για τα 13α γενέθλιά της.

: Η Άννα Φρανκ λαμβάνει ένα ημερολόγιο για τα 13α γενέθλιά της. 1955 : Με απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων (τραμ) από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ.

: Με απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων (τραμ) από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987 : Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.

: Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1991 : Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.

: Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας. 1994 : Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.

: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996 : Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

: Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). 2004: Η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης (7’), Μπασινάς (51’) και Ρονάλντο (93’).

Γεννήσεις

1913 : Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2001)

: Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2001) 1924 – Τζορτζ Μπους, 41ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

– Τζορτζ Μπους, 41ος πρόεδρος των Η.Π.Α. 1927 : Γιάννης Βογιατζής, Έλληνας ηθοποιός.

: Γιάννης Βογιατζής, Έλληνας ηθοποιός. 1928 – Πέτρος Μολυβιάτης, Έλληνας πολιτικός.

– Πέτρος Μολυβιάτης, Έλληνας πολιτικός. 1929 : Άννα Φρανκ, Νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιό της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. (Θαν. 12/3/1945)

: Άννα Φρανκ, Νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιό της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. (Θαν. 12/3/1945) 1941 : Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 9/2/2021)

: Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 9/2/2021) 1974: Φλάβιο Κονσεϊσάο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι