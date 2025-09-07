Πέγκυ Ζήνα: «Η σπουδαιότερη συνεργασία της ζωής μου ήρθε τη στιγμή που είχα αποφασίσει να κάνω διάλειμμα για να κάνω οικογένεια»

Για τη σπουδαιότερη συνεργασία της ζωής της, αυτή με τον Δημήτρη Μητροπάνο μίλησε η Πέγκυ Ζήνα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη στο ραδιόφωνο του Ρυθμού και την εκπομπή της Μαρίας Γεωργάκαινα. Εκεί, μέσα σε όλα, η Πέγκυ Ζήνα αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική προκειμένου να κάνει παιδί, όταν ήρθε η πρόταση για να συνεργαστεί με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

«Είχα φτάσει σε ένα πολύ ωραίο σημείο την καριέρα μου όταν ήταν να γίνω μαμά. Μάλιστα, είχα αποφασίσει να σταματήσω για λίγο τη δουλειά. Σκεφτόμουν μήπως αυτοί οι γρήγοροι ρυθμοί δε με αφήνουν να γίνω μαμά. Εκεί λοιπόν που είχα αποφασίσει να μη δουλέψω τον χειμώνα, χτύπησε το τηλέφωνό μου από τη γυναίκα του Δημήτρη Μητροπάνου για να δουλέψουμε μαζί τον χειμώνα.  Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Μου χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο Θεός για τη σπουδαιότερη συνεργασία της ζωής μου τη στιγμή που θέλω να κάνω ένα διάλειμμά. Μου είχε πει τότε η Βένια, η σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου, “Πεγκούλα, να κάνεις παιδάκι όποτε θέλεις αλλά, από προσωπική πείρα άκου τι θα σου πω. Μη σταματήσεις να δουλεύεις για να ηρεμήσεις και να κάνεις παιδί, γιατί θα σου κατσικωθεί ένα άγχος στο κεφάλι ότι έχεις σταματήσει γι’ αυτόν τον λόγο. Θα συνεχίσεις κανονικά να δουλεύεις και αν ο Θεός το θέλει και σου στείλει παιδί, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί, Κι εμείς έχουμε την οικογένεια πάνω από όλα”» ανέφερε αρχικά η Πέγκυ Ζήνα.

«Έτσι μου έφυγε κάθε άγχος και τη δεύτερη σεζόν έμεινα έγκυος χωρίς καν προσπάθεια. Τέτοια ευλογία μου έφερε. Έμεινα έγκυος τέλος Ιανουαρίου και τέλος Μαρτίου που κλείσαμε το σχήμα για να πάμε στην Κύπρο για συναυλίες, του είπα ότι επειδή δεν έχω κλείσει ακόμα τους τρείς μήνες, να μην το πούμε σε κανέναν, να το κρατήσουμε μεταξύ μας. Το μαγαζί είχε 3000 άτομα και βγήκε και το ανακοίνωσε σε όλους στο μικρόφωνο» πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

10:53 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

