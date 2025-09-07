Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του

διεθνή

ΙΑΠΩΝΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα δήλωσε την Κυριακή ότι αποφάσισε να παραιτηθεί, εγκαινιάζοντας μια δυνητικά μακρά περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας σε μια ασταθή στιγμή για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Ο Ισίμπα, 68 ετών, έδωσε εντολή στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του – το οποίο κυβέρνησε την Ιαπωνία σχεδόν καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο – να διεξάγει έκτακτη εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τα καθήκοντά του μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός του.

