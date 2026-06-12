Δολοφονία στο Αίγιο: Στον ανακριτή σήμερα ο Ιταλός – «Μάνα και γιος σκότωσαν ο ένας τον άλλον» υποστηρίζει ο 65χρονος

Συνεχίζει να επιμένει για την αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στον Λόγγο, στο Αίγιο. Σήμερα ο 65χρονος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, tempo24.news, η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου προτίθεται να ζητήσει νέα προθεσμία (είχε ήδη ζητηθεί προθεσμία όταν εμφανίστηκε στον εισαγγελέα), καθώς τόσο η ίδια όσο και ο επίσης συνήγορός του, Νίκος Λιμπάντσης, δεν έχουν προλάβει να μελετήσουν τη δικογραφία, ενώ αναμένουν και την προσθήκη νέων εγγράφων (αποτελέσματα DNA, πυρίτιδας, ιατρικές εξετάσεις κ.α.).

Πολλές αντιφάσεις

Ο 65χρονος έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις που έχει δώσει στις Αρχές. Έχει μπερδέψει τις ώρες, έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη ενώ κατά της διάρκεια της συμπληρωτικής έρευνας, είχε έναν νέο ισχυρισμό για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο.

Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το ότι ο 65χρονος Ιταλός από την αρχή είπε στους αστυνομικούς και επιμένει μέχρι και τώρα ότι μητέρα και γιος μάλωναν, είχαν κακές σχέσεις. Έτσι, ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας υποστήριξε ότι τα θύματα αλληλοσκοτώθηκαν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή φέρεται να μην ισχύει διότι ο 26χρονος σε αντίθεση με τη μητέρα του, δεν φέρει ίχνη πάλης και εκδορές.

Αυτός που φέρει ωστόσο τέτοιου είδους σημάδια είναι ο 65χρονος Ιταλός, τα οποία δείχνουν μια προσπάθεια να του αντισταθεί η άτυχη γυναίκα. Ο γιος δεν φέρνει κανένα τέτοιο ίχνος, είναι δείγμα ότι είναι και αυτός ένα από τα δύο θύματα και δεν έχει συμμετάσχει σε καμιά επίθεση από τη μητέρα του ή με εκείνη.

«Ζούσε καταπιεσμένη, ήθελε να τακτοποιήσει το παιδί»

Μέσα από τη μαρτυρία της αδελφής της 54χρονης, αποκαλύπτεται πως, πίσω από τη βιτρίνα μιας φαινομενικά ήρεμης ζωής που έβλεπε η τοπική κοινωνία στο Αίγιο, η 20ετής σχέση του ζευγαριού ήταν στην πραγματικότητα προβληματική, τοξική και έντονα καταπιεστική για τη γυναίκα, η οποία μάλιστα εξέφραζε την επιθυμία να χωρίσει από τον Ιταλό.

Το βασικό κίνητρο πίσω από τις εντάσεις φαίνεται πως ήταν οι σοβαρές οικονομικές διαφορές. Ο 65χρονος κατηγορούμενος ανησυχούσε διαρκώς για τα χρήματα που είχε επενδύσει από τις οικονομίες του στην κοινή τους μονοκατοικία στο Αίγιο και απαιτούσε να τα πάρει πίσω. Η κατάσταση οξύνθηκε δραματικά το τελευταίο διάστημα, όταν η 54χρονη αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα από την πώληση ενός ακινήτου της αποκλειστικά στον γιο της. Ο νεαρός άνδρας, που τα προηγούμενα χρόνια εργαζόταν σκληρά χωρίς να επιβαρύνει τη μητέρα του, ζούσε στη Γερμανία και χρειαζόταν το κεφάλαιο για να ανοίξει ένα μουσικό στούντιο.

Η οριστική ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι ήρθε τους μήνες πριν από το έγκλημα, όταν η μητέρα αποκάλυψε πως σκεφτόταν σοβαρά να εγκαταλείψει τον σύντροφό της και να ακολουθήσει μόνιμα τον γιο της στη Γερμανία. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 65χρονου. Συμπερασματικά, η συνομιλία αναδεικνύει πώς οι ενδοοικογενειακές προστριβές, με επίκεντρο τα οικονομικά και την προσπάθεια της μητέρας να εξασφαλίσει το μέλλον του παιδιού της, αποτέλεσαν τον μοιραίο καταλύτη που οδήγησε στη διπλή δολοφονία.

«Ήθελε να τακτοποιήσει τουλάχιστον το παιδί, να το έχει από τη δική της τη… να μην βάλει τον άλλον σε διαδικασία, να χαλάσει λεφτά για το παιδί. Για το δικό της το παιδί. Η Μαρία πάντα χρύσωνε το χάπι: “Ο Μάρκο είναι τσιγκούνης, αλλά με πήγε ταξίδι στην Ισπανία”. Μαρία, σε πήγε ταξίδι, αλλά θα στο χτυπήσει όμως. Και τον τελευταίο καιρό που ο Ολύμπιος είχε κάνει και την καριέρα του στη Γερμανία, που λίγοι την κάνουνε, λίγοι την κάνουνε, ένα παιδί πανέξυπνο, είχε πάρα πολλά ταλέντα. Ήταν εξαιρετικό αγόρι το παιδί», είπε η αδελφή της 54χρονης μιλώντας στο Live News.

«Του είπε η μητέρα του να έρθει γρήγορα στην Ελλάδα»

Για την τραγική δολοφονία του 26χρονου Ολύμπιου, μίλησε και η γιαγιά του , κυρία Βασιλική, οποία περιέγραψε τον Ολύμπιο ως ένα λαμπρό παιδί που σπούδαζε στη Γερμανία. Όπως αποκάλυψε δε, ο 26χρονος δεν σχεδίαζε να έρθει στην Ελλάδα άμεσα, αλλά ταξίδεψε εσπευσμένα έπειτα από επείγον τηλεφώνημα της μητέρας του, Μαρίας, η οποία του ζήτησε βοήθεια για ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα.

Βασιζόμενη σε αυτά τα στοιχεία, η κυρία Βασιλική διατύπωσε σοβαρά ερωτήματα και υποψίες για τον ρόλο αυτού του φίλου, ζητώντας την περαιτέρω διερεύνησή του από τις αρχές ως πιθανού συνεργού.

«Είχαμε ένα παιδί διαμάντι. Ένα μορφωμένο παιδί, ένα παιδί με χαμόγελο συνέχεια και με όνειρα. Του γκρέμισε τα όνειρά του! Ξέρετε τι θα πει να σου γκρεμίζουν τα όνειρά σου στα 26 σου χρόνια; Δεν τ’ άφησε να γνωρίσει τη ζωή, δεν πρόλαβε το παιδί να γνωρίσει τη ζωή, γιατί σπούδαζε να τελειώσει τις σπουδές του, να φτιάξει…

Μιλήσαμε λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα. Με βιντεοκλήση στο τηλέφωνο, είπε ότι “θα ‘ρθω τον Ιούλιο, γιαγιάκα, να σου φέρω και την κοπέλα μου να τη γνωρίσεις, είναι από το Περού και είναι πάρα πολύ ωραία κοπέλα”. Ήτανε μαζί με τον αδερφό του τον Γκάμπριελ. Εμένα μου είπε ο Γαβριήλ, γιατί τον πήραμε τηλέφωνο και του λέμε “πώς και τι έγινε;”, “πώς ήρθε εδώ στην Ελλάδα;”. Και μου λέει ότι τον πήρε τηλέφωνο η μάνα του για κάποιο οικονομικό πρόβλημα… “έλα επειγόντως!” Και κατέβηκε το παιδί αμέσως, γιατί την αγαπούσε πολύ τη μάνα του», είπε μεταξύ άλλων η γιαγιά του άτυχου 26χρονου.

Τέλος, η γιαγιά εξέφρασε την απόλυτη πεποίθηση ότι το έγκλημα ήταν απόλυτα προσχεδιασμένο με σκοπό να βγει ο εγγονός της από τη μέση, ενώ εικάζει ότι η μητέρα δολοφονήθηκε επειδή προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της και προκειμένου ο δράστης να μην αφήσει πίσω του μάρτυρες.

«Ο Ιταλός ήθελε να πάρει τα λεφτά της μάνας του, που ήταν στον Ολύμπιο. Ήθελε λεφτά και ήταν τσιγκούνης, όταν λέμε τσιγκούνης, και πώς τους λένε αυτούς τους ανθρώπους που ε… ακοινώνητος! Δεν είχε επικοινωνία με κόσμο, να έχει φίλους… Αυτόν τον φίλο, εμένα μου κάνει εντύπωση, τι τύπος είναι; Μήπως πρέπει να τον ελέγξει η αστυνομία; Μήπως μαζί κάνανε και τίποτα άλλο; Πώς είναι δυνατόν να μην πας στην αστυνομία, να μην πας στο ΕΚΑΒ, και να τρέχεις να πας να πάρεις το φίλο σου; Και να ‘ρθει από τόσο μακριά ο φίλος, να κάνει τι; Και να τον βάλεις και μέσα στα διαμερίσματα… να κάνει τι; Μήπως συνεννοηθήκανε; Μήπως είναι κι αυτός ένοχος; Εμένα μου προξενεί εντύπωση αυτό το πράγμα».

Ο Μάρκος να το φτιάξει και να το πάει στο σπίτι, να ρωτάει αν σκοτώνει ή αν δεν σκοτώνει; Είχε σκοπό για να σκοτώσει το παιδί! Δεν το ‘θελε το παιδί! Και ήθελε να το βγάλει απ’ τη μέση. Κι αυτός τώρα ή κάτι σχεδίασε και δεν του πήγε καλά… Γι’ αυτό σκότωσε και τη Μαρία. Δεν περίμενε να ξυπνήσει η Μαρία. Και είχε μείνει ξάγρυπνη γιατί η Μαρία πέθαινε γι’ αυτό το παιδί. Κι είχε μείνει ξάγρυπνη να σώσει το παιδί, και μετά μαχαίρωσε κι αυτή να τη σκοτώσει, κι αυτή, να μην υπάρχουν μάρτυρες…», κατέληξε η γιαγιά συγκινημένη.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν πρωί της Τρίτης (09.06.2026) όταν ο Ιταλός ειδοποίησε έναν γνωστό του, κάτοικο Αιγίου, για το σοκαριστικό φονικό. Μαζί οι δύο άντρες μπήκαν μέσα στο σπίτι και αντίκρισαν τις σορούς της άτυχης μητέρας και του γιου της. Όπως ανέφερε ο μάρτυρας «κλειδί», ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας τον κάλεσε στο κινητό του τηλέφωνο μετά τη δολοφονία, και του είπε να πάει γρήγορα στο σπίτι. Ωστόσο, δεν είχε ειδοποιήσει ο Ιταλός ΕΚΑΒ και αστυνομία, πράγμα που έκανε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Σήμερα οι κηδείες μητέρας και γιου

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται για να λυθεί το μυστήριο της υπόθεσης, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και συντοπίτες των δύο θυμάτων θα τους πουν σήμερα, Παρασκευή, το τελευταίο «αντίο». Στο Αίγιο θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες της 54χρονης και του 26χρονου.