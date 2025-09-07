Ηράκλειο: Αποθήκη συνεργείου είχε μετατραπεί σε κρυψώνα κλεμμένων αυτοκινήτων – Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Τέσσερις άνδρες, ηλικίας 24, 32, 38 και 48 ετών, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός ακόμη 29χρονου, για υπόθεση κλοπής και παραποίησης αυτοκινήτου.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας 52χρονος κατήγγειλε στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 ότι το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί στις 2 Σεπτεμβρίου από την περιοχή της Ηλιούπολης στην Αττική. Μέσω του συστήματος γεω-εντοπισμού, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα σε αποθήκη συνεργείου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ιδιοκτησίας δύο εκ των κατηγορουμένων.

Κατά την έρευνα, βρέθηκαν τέσσερις άνδρες να έχουν αποσυναρμολογήσει το κλεμμένο όχημα, από το οποίο είχαν αφαιρέσει μηχανικά μέρη, ενώ είχαν σβήσει και τα στοιχεία ταυτότητάς του ώστε να μην αναγνωρίζεται. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και δεύτερο αυτοκίνητο, ίδιου τύπου και χρώματος, στο οποίο φαίνεται πως θα τοποθετούσαν τα κλεμμένα μέρη.

Από την αποθήκη, όπως αναφέρει το neakriti.gr κατασχέθηκαν επίσης ένας φορητός υπολογιστής, δύο καταγραφικά και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.