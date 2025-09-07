Ηράκλειο: Αποθήκη συνεργείου είχε μετατραπεί σε κρυψώνα κλεμμένων αυτοκινήτων – Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Τέσσερις άνδρες, ηλικίας 24, 32, 38 και 48 ετών, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός ακόμη 29χρονου, για υπόθεση κλοπής και παραποίησης αυτοκινήτου.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας 52χρονος κατήγγειλε στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 ότι το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί στις 2 Σεπτεμβρίου από την περιοχή της Ηλιούπολης στην Αττική. Μέσω του συστήματος γεω-εντοπισμού, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα σε αποθήκη συνεργείου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ιδιοκτησίας δύο εκ των κατηγορουμένων.

Κατά την έρευνα, βρέθηκαν τέσσερις άνδρες να έχουν αποσυναρμολογήσει το κλεμμένο όχημα, από το οποίο είχαν αφαιρέσει μηχανικά μέρη, ενώ είχαν σβήσει και τα στοιχεία ταυτότητάς του ώστε να μην αναγνωρίζεται. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και δεύτερο αυτοκίνητο, ίδιου τύπου και χρώματος, στο οποίο φαίνεται πως θα τοποθετούσαν τα κλεμμένα μέρη.

Από την αποθήκη, όπως αναφέρει το neakriti.gr κατασχέθηκαν επίσης ένας φορητός υπολογιστής, δύο καταγραφικά και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΠΟΥ εντάσσει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών σκευασμάτων

Bruce Willis και άνοια: Οι ξαφνικές διατροφικές εμμονές που μπορεί να είναι σημάδι της νόσου του

Χρηματιστήριο: Η «επόμενη ημέρα» μετά το ιστορικό δεκάμηνο ράλι- Το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνει τους κινδύνους

Μετρό Αθήνας: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Η πορεία των έργων και τα σχέδια επέκτασης

3D-εκτυπωμένες μικροπαγίδες ιόντων ίσως λύσουν το πρόβλημα σμίκρυνσης της κβαντικής τεχνολογίας

Ρωσική ομάδα χάκερ χρησιμοποιεί το backdoor «NotDoor» μέσω Microsoft Outlook κατά εταιρειών σε χώρες-μέλη του NATO
περισσότερα
11:50 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κέρκυρα: Ανήλικες έκλεψαν προϊόντα από σούπερ μάρκετ και επιτέθηκαν σε υπαλλήλους

Με τις κατηγορίες του αδικήματος της ληστείας κατά συναυτουργία συνελήφθησαν τρείς ανήλικες ρο...
10:03 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τέλος οι Πανελλήνιες, έρχεται το Εθνικό Απολυτήριο – Τι θα προβλέπει το νέο σύστημα και πότε θα εφαρμοστεί

Από το σχολικό έτος 2029-2030 θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου, που θα αντ...
09:47 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Καλλιθέα – Εκκενώθηκε προληπτικά

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, σε υπόγειο βοηθητικό χώρο ξενοδοχεί...
09:26 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή του Μετρό

Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος