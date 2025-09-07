Θεσπρωτία: «Εξαφανίστηκε» η λίμνη Προντάνη λόγω της ξηρασίας – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λίμνη Προντάνη

Η Λίμνη Προντάνη, ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Θεσπρωτίας, παρουσιάζει φέτος μια δραματική εικόνα: έχει ξεραθεί σχεδόν ολοκληρωτικά.

Οι αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν την πραγματικότητα – εκεί όπου άλλοτε κυριαρχούσε το νερό και η πλούσια ορνιθοπανίδα, σήμερα υπάρχει σκόνη, ξερή λάσπη και λιγοστή βλάστηση.

Σύμφωνα με το thespro.gr, η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων μηνών οδήγησαν στην πλήρη αποξήρανση της λίμνης, η οποία αποτελεί τμήμα προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Με μήκος που ξεπερνά το 1,5 χιλιόμετρο και έκταση περίπου 370 στρεμμάτων, η Προντάνη υπήρξε διαχρονικά καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά, υδρόβια είδη και ερπετά, αλλά και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα, το φυσικό αυτό καταφύγιο δείχνει να δοκιμάζεται όσο ποτέ. Κτηνοτρόφοι της περιοχής οδηγούν πλέον τα κοπάδια τους στο ξερό έδαφος της λίμνης για βοσκή, ενώ η εικόνα των κοπαδιών στη μέση της «εξαφανισμένης» λίμνης προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με την απουσία συστηματικής διαχείρισης υδάτων, απειλεί με οριστική υποβάθμιση ένα σπάνιο οικοσύστημα. Η απώλεια της λίμνης, έστω και εποχιακά, στερεί πολύτιμο καταφύγιο σε δεκάδες είδη πουλιών, ανάμεσά τους ερωδιούς και νυχτοκόρακες που χρησιμοποιούσαν τον υγρότοπο ως σταθμό μετανάστευσης.

«Εξαφανίστηκε» φέτος η λίμνη Προντάνη στη Θεσπρωτία

Η Προντάνη δεν είναι η μοναδική λίμνη της Ηπείρου που επηρεάστηκε από την παρατεταμένη ανομβρία, ωστόσο η πλήρης αποξήρανσή της αποτελεί καμπανάκι κινδύνου για την τύχη των υδάτινων σωμάτων της περιοχής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΠΟΥ εντάσσει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών σκευασμάτων

Bruce Willis και άνοια: Οι ξαφνικές διατροφικές εμμονές που μπορεί να είναι σημάδι της νόσου του

Χρηματιστήριο: Η «επόμενη ημέρα» μετά το ιστορικό δεκάμηνο ράλι- Το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνει τους κινδύνους

Μετρό Αθήνας: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Η πορεία των έργων και τα σχέδια επέκτασης

3D-εκτυπωμένες μικροπαγίδες ιόντων ίσως λύσουν το πρόβλημα σμίκρυνσης της κβαντικής τεχνολογίας

Ρωσική ομάδα χάκερ χρησιμοποιεί το backdoor «NotDoor» μέσω Microsoft Outlook κατά εταιρειών σε χώρες-μέλη του NATO
περισσότερα
11:50 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κέρκυρα: Ανήλικες έκλεψαν προϊόντα από σούπερ μάρκετ και επιτέθηκαν σε υπαλλήλους

Με τις κατηγορίες του αδικήματος της ληστείας κατά συναυτουργία συνελήφθησαν τρείς ανήλικες ρο...
10:03 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τέλος οι Πανελλήνιες, έρχεται το Εθνικό Απολυτήριο – Τι θα προβλέπει το νέο σύστημα και πότε θα εφαρμοστεί

Από το σχολικό έτος 2029-2030 θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου, που θα αντ...
09:47 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Καλλιθέα – Εκκενώθηκε προληπτικά

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, σε υπόγειο βοηθητικό χώρο ξενοδοχεί...
09:26 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή του Μετρό

Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος