Θεσπρωτία: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό – Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου (30/8) στην Εγνατία Οδό στον κλάδο από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα εντός της σήραγγας Ψάκκας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ατύχημα προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων. Πληροφορίες του thespro.gr, αναφέρουν πως  κατά την άφιξη των δυνάμεων στο σημείο, δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι, καθώς νωρίτερα είχαν ήδη εξέλθει των οχημάτων τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί πέντε ετών.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 πράγματα που ένας οδοντίατρος καταλαβαίνει για εσάς απλώς κοιτώντας το στόμα σας – Δεν αφορούν όλα τη στοματική υγιεινή ...

Το DNA από τα μαλλιά του Μπετόβεν αποκαλύπτει μια «ασυμφωνία» 200 χρόνια μετά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης – Η εικόνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές

https://www.foxreport.gr/technology/microsoft-ksekina-dokimes-tou-epomenou-etisiou-update-gia-windows-11/64719/

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την πραγματική σας φύση
περισσότερα
16:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Σοκ στην Χαλκιδική: Σκότωσαν σκύλο με μία σφαίρα στην καρδιά στην αυλή σπιτιού

Αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα σκυλάκι στην αυλή τ...
14:32 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που μετέφερε ναρκωτικά σε χώρες της Ευρώπης – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 κιλά κοκαΐνης

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά σημαντικών π...
14:12 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Παλαιό Φάληρο: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 33χρονης ενώ διέσχιζε τον δρόμο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τις π...
13:44 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: Περισσότερες από 48 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης – Ανάμεσά τους αστυνομικός και στρατιωτικοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής (31/08), μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε π...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix