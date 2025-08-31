Θεσπρωτία: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό – Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου (30/8) στην Εγνατία Οδό στον κλάδο από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα εντός της σήραγγας Ψάκκας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ατύχημα προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων. Πληροφορίες του thespro.gr, αναφέρουν πως κατά την άφιξη των δυνάμεων στο σημείο, δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι, καθώς νωρίτερα είχαν ήδη εξέλθει των οχημάτων τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί πέντε ετών.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.