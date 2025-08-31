Θεσσαλονίκη: Ακυρώθηκε η αποψινή συναυλία για τα Τέμπη

Ακυρώνεται η συναυλία μνήμης στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο Συκεών “Μάνος Κατράκης” στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, «μετά τη διεξαγωγή πρόβας για τη συναυλία, ο μαέστρος και καλλιτεχνικός Δ/ντης της ορχήστρας Ευάγγελος Αραμπατζής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία. Η απαίτηση των ιατρών είναι να απέχει από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Η συναυλία στο ανοιχτό θέατρο Συκεών ”ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ” ακυρώνεται».

Όσοι προμηθεύτηκαν ηλεκτρονικά εισιτήριο από την more.com θα τους επιστραφεί το αντίτιμο του τις επόμενες ημέρες.

