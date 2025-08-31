Θεσσαλονίκη: Σήμερα η συναυλία – αφιέρωμα στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Ο Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει στην Θεσσαλονίκη, συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 στο Aνοιχτό θέατρο Συκέων, ”Μάνος Κατράκης”, με την συμμετοχή νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες της Ε.Ε.

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς: Λένα Αλκαίου / ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αρβανιτίδης / Μπάμπης Βελισσάριος / Ηρώ / Σοφία Κουρτίδου / Βασίλης Λέκκας / Γιάννης Σεβδικαλής / Γιάννης Χατζόπουλος / Αλίκη Χρυσοχού / Julie Massino / Mikay

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι τραγουδιστές της ΣΟΝΕ: Λευτέρης Αδριανός, Μάριος Αρίκας, Αριστέα Αλεξανδράκη, Ειρήνη Καλαμαράκη, Πάνος Μανιάτης, Νικόλας Σαββίδης, Ειρήνη Τόλια, Ιωάννα Τσαούση, Νίκος Τσινίδης, Δημήτρης Χατζίδης, George Guren

Έκτακτη Φιλική Συμμετοχή: π. Νικόδημος Καβαρνός

Φιλική Συμμετοχή – Αφήγηση:

Γιάννης Κατινάκης

Ιωάννα Παλιοσπύρου

Βούλα Πατουλίδου

Νίκος Χατζόπουλος (βιολί)

Διευθύνει ο Ευάγγελος Αραμπατζής

Ενορχήστρωση: Ιωάννης Παπαδημητρίου

Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος: Γεώργιος Παπαδόπουλος

Προσέλευση: 18:30

Έναρξη: 20:30

Τιμή εισιτηρίου: 25€

Προπώληση: More.com – Εισιτήρια ΕΔΩ

Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος

Μέρος των καθαρών εσόδων θα δοθεί στον Σύλλογο ΑμεΑ Ν. Χαλκιδικής ”Η ΑΓΑΠΗ”