ΕΣΠΑ: 3 προγράμματα για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι άνεργοι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το ΕΣΠΑ και παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι συνολικές προσκλήσεις ανέρχονται ήδη στο 76% του συνολικού προϋπολογισμού, οι εντάξεις στο 64,2% και οι συμβάσεις στο 45,2%.

Το enikonomia παρουσιάζει τρία προγράμματα, με τους δικαιούχους, το ύψος των επιδοτήσεων και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.

Δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης που στοχεύουν στη μείωση ανεργίας, αύξηση απασχόλησης στην Κεντρική Μακεδονία

Η δράση αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα καθώς και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης.​

Η Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: *Επαγγελματική Συμβουλευτική με το ωριαίο κόστος ατομικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης προσδιορίζεται από 25 έως 35 ευρώ.

*Επαγγελματική Κατάρτιση (Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση) με την ωριαία αμοιβή ανά καταρτιζόμενο να ορίζεται από 3,5 έως 5,5 ευρώ εξ αποστάσεως και από 5,3 έως 7 ευρώ δια ζώσης και ανάλογα με το επίπεδο εξειδίκευσης του αντικειμένου κατάρτισης ή εφόσον συντρέχουν άλλες ιδιάζουσες συνθήκες υλοποίησης του Προγράμματος, κατάλληλα τεκμηριωμένες από τον Δικαιούχο.

Η δράση απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, στο Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο Ινστιτούτο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος​

Η περίοδος υποβολής είναι από 25 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 10 εκατ. ευρώ.

Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025»

Πρόκειται για μια δράση με στόχο την υποστήριξη διαδικασιών για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας προς περισσότερο βιώσιμα, καινοτόμα και αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα, που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση κόστους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αναπτύσσοντας την εξωστρέφεια.

Στόχοι της υπό σχεδίαση δράσης είναι:

​Οικονομική Ανάπτυξη: Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους ντόπιους επιχειρηματίες και προσελκύοντας επενδύσεις.

Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους ντόπιους επιχειρηματίες και προσελκύοντας επενδύσεις. Καινοτομία και Ψηφιακή Μετάβαση : Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εθνική και διεθνή αγορά.

: Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εθνική και διεθνή αγορά. ​Αειφόρος Ανάπτυξη: Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει έργα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή απόδοση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.​

Οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες που θα ενταχθούν στη δράση μπορούν να επιδοτηθούν έως το 50% της συνολικής επένδυσης που θα υλοποιήσουν.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 23 εκατ. ευρώ.

Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Έως 9 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν για να τυποποιήσουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, να δημιουργήσουν την «ταυτότητα» των προϊόντων τους και φυσικά να στηριχθεί η προβολή των προϊόντων στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ μεταποιήσεως και συνοδευτικών υπηρεσιών. Το ποσοστό της επιχορηγήσεως ξεκινά από το 40% και μπορεί να αυξάνεται έως και το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εφόσον πιστοποιείται αύξηση των εξαγωγών της επιδοτούμενης επιχειρήσεως. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 80.000 έως 200.000 ευρώ. Επίσης η ​​​​Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.​