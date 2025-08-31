ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει πως θα καταστήσει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας ψηφοφόρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (30/8) πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα καθιστά στο εξής υποχρεωτική για όλους τους ψηφοφόρους την επίδειξη ταυτότητας ψηφοφόρου (Voter ID).

«Η ταυτότητα εκλογέα πρέπει να απαιτείται σε κάθε ψηφοφορία. ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για να τελειώσει αυτό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Επίσης, καμία επιστολική ψήφος, εκτός από όσους είναι πολύ άρρωστοι και στρατιωτικούς που βρίσκονται μακριά», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.