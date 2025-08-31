ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει πως θα καταστήσει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας ψηφοφόρου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: AFP

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (30/8) πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα καθιστά στο εξής υποχρεωτική για όλους τους ψηφοφόρους την επίδειξη ταυτότητας ψηφοφόρου (Voter ID).

Τραμπ: Σχεδιάζει μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

«Η ταυτότητα εκλογέα πρέπει να απαιτείται σε κάθε ψηφοφορία. ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για να τελειώσει αυτό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Επίσης, καμία επιστολική ψήφος, εκτός από όσους είναι πολύ άρρωστοι και στρατιωτικούς που βρίσκονται μακριά», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

04:15 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο στρατιώτη στη Γάζα – O 900ος που χάνει τη ζωή του μετα την 7η Οκτωβρίου

Ένας Ισραηλινός έφεδρος σκοτώθηκε σε μάχες στη Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας το πρωί ...
04:00 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Στην Κίνα σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται στην Κυριακή (31/8) στην πόλη Τιαντζίν της βόρεια...
01:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ινδία: Ο πρωθυπουργός Μόντι συνομίλησε με τον Ζελένσκι ενόψει της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, στην Ινδία, γνωστοποίησε σήμερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με το...
00:23 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Απομονωμένος, ο πρωθυπουργός Μπαϊρού βλέπει την θέση του να κινδυνεύει – Πώς εξανεμίστηκε η δημοτικότητα του πιο πιστού σε αρχές Γάλλου πολιτικού

Καθώς οι Παριζιάνοι εγκατέλειπαν την πρωτεύουσα τον Αύγουστο για τις ιεροτελεστικές καλοκαιριν...
