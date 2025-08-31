Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου 2025: Ιχθύες, ήρθε η ώρα να δείξετε τι αξίζετε

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (31/08/2025)

Κριός

Κριέ, η ζωή σε προκαλεί να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Άφησε πίσω ό,τι ξέρεις καλά και πήγαινε προς το άγνωστο. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να ρισκάρεις. Κάνε το βήμα.

Κάποιος μπορεί να σου δείξει μια νέα ευκαιρία που σε ενθουσιάζει. Πήγαινε στη συνάντηση, αγόρασε το εισιτήριο και μίλα, ακόμα κι αν νιώθεις ότι δεν είσαι έτοιμος.

Ταύρος

Ταύρε, ήρθε η ώρα να βουτήξεις σε συναισθήματα που σε τρομάζουν. Η ζωή σε καλεί να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους, και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς να εκτεθείς.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δεις πόσο έτοιμος είσαι να ρισκάρεις για να νιώσεις μια βαθύτερη σύνδεση. Αν θέλεις να αλλάξεις ριζικά, δεν θα τα καταφέρεις μένοντας στο “ασφαλές”.

Δίδυμος

Δίδυμοι, οι σχέσεις σας τώρα σας δείχνουν ξεκάθαρα πού κρατάτε τον εαυτό σας πίσω και πού είστε έτοιμοι να γίνετε πιο δυναμικοί.

Χρειάζεστε ανθρώπους γύρω σας που σας βοηθούν να μεγαλώνετε και να αλλάζετε. Κάποιοι σας τραβούν μπροστά και κάποιοι σας κρατούν πίσω. Εσείς ξέρετε ποιος είναι ποιος. Μην μπερδεύετε το να είστε ήρεμοι με το να χάνετε τη δύναμή σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, ήρθε η ώρα να αλλάξεις την καθημερινότητά σου και να κάνεις κάτι πιο περιπετειώδες. Οι παλιές σου συνήθειες δεν σε γεμίζουν πια.

Το να γεμίζεις το πρόγραμμά σου ίσως σε αποσπά από την ουσία: σε κάνει αυτή η ρουτίνα να νιώθεις ζωντανός; Αυτό που πραγματικά θέλεις τώρα δεν είναι απλά να είσαι παραγωγικός, αλλά να έχεις περισσότερη ζωντάνια.

Λέων

Λέοντα, τόλμησε να κάνεις κάτι που σε φοβίζει λίγο. Δημιούργησε, δώσε παράσταση, φλέρταρε, πειραματίσου. Τα χειροκροτήματα είναι ωραία, αλλά η πραγματική χαρά είναι να νιώθεις ζωντανός.

Σκέψου το εξής: Αν ο μελλοντικός σου εαυτός σε έβλεπε τώρα, τι θα σε παρακαλούσε να ρισκάρεις σήμερα;

Παρθένος

Παρθένε, ίσως νιώθεις μια ανησυχία και το σπίτι σου νιώθεις ότι σε “πνίγει”. Ίσως θέλεις να αλλάξεις τη διακόσμηση ή να ξανασκεφτείς τι σημαίνει για σένα το “σπίτι”.

Το σπίτι σου έχει πολλές αναμνήσεις, αλλά ίσως είναι καιρός να κάνεις μια νέα αρχή. Καθάρισε, άνοιξε πόρτες και φτιάξε έναν χώρο που να ταιριάζει με το άτομο που γίνεσαι τώρα, όχι με αυτό που ήσουν.

Ζυγός

Ζυγέ, τα λόγια σου έχουν τώρα μεγάλη δύναμη. Μη φοβηθείς να πεις αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι, ακόμα κι αν είναι δύσκολο.

Είσαι γοητευτικός από τη φύση σου, αλλά η ειλικρίνεια είναι το δυνατό σου σημείο. Συνδυάζοντας τα δύο, μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και να νιώσεις πιο σίγουρος για τον εαυτό σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ, τώρα δοκιμάζεις την ασφάλειά σου. Μπορεί να σκέφτεσαι αν έχεις μείνει πίσω επειδή φοβάσαι να χάσεις αυτά που έχεις.

Είναι η στιγμή να σκεφτείς ξανά τι σημαίνει για σένα σταθερότητα. Είναι ένα χρυσό κλουβί ή μια βάση για να κάνεις ένα μεγάλο άλμα; Η απάντηση θα σου δείξει τι να κάνεις στη συνέχεια.

Τοξότης

Τοξότη, τώρα όλα τα φώτα είναι πάνω σου, και αυτό μπορεί να σε ενθουσιάζει αλλά και να σε τρομάζει.

Το ένστικτό σου σε ωθεί να ψάξεις για την επόμενη μεγάλη περιπέτεια, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είσαι έτοιμος να μιλήσεις ανοιχτά για το τι θέλεις.

Δεν χρειάζεται να έχεις ένα τέλειο σχέδιο. Απλά κάνε το πρώτο βήμα με αυτοπεποίθηση. Δείξε στον κόσμο ότι ξέρεις πού πηγαίνεις — ακόμα κι αν το ανακαλύπτεις στην πορεία.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, το μυαλό σου έχει ένα μυστικό, σαν μια κλειδωμένη πόρτα. Εσύ κάνεις πως έχεις χάσει το κλειδί, αλλά τώρα το βλέπεις στο χέρι σου.

Είναι η ώρα να αντιμετωπίσεις κάτι που απέφευγες (μια ανάμνηση, μια επιθυμία ή μια αλήθεια). Μην φοβάσαι αν αυτό θα αλλάξει τη ζωή σου. Ό,τι κρύβεις έχει δύναμη μόνο όσο αρνείσαι να το κοιτάξεις.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι άνθρωποι γύρω σου σου δίνουν νέες και απρόσμενες ιδέες. Αυτή η μέρα δεν είναι απλά για να κάνεις νέες γνωριμίες.

Προσπάθησε να συνδεθείς με άτομα που σε εμπνέουν και με συζητήσεις που σε γεμίζουν ενέργεια. Οι συνεργασίες τώρα μπορούν να σου ανοίξουν πόρτες που δεν φανταζόσουν ότι υπήρχαν.

Ιχθύες

Ιχθύες, ήρθε η ώρα να δείξετε τι αξίζετε. Μην είστε πλέον ταπεινοί. Οι ιδέες σας πρέπει να ακουστούν σε περισσότερο κόσμο.

Δεν χρειάζεται να έχετε ένα τέλειο σχέδιο για να ξεκινήσετε. Σταματήστε να λέτε “δεν είμαι ακόμα έτοιμος”. Κάποιος σας παρακολουθεί και θα σας πάρει σοβαρά, μόνο αν εσείς πάρετε σοβαρά τον εαυτό σας.