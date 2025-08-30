Ανδρομάχη: «Θα έμενα έγκυος άλλες εκατό φορές» – Η πρόταση γάμου από τον Γιώργο Λιβάνη και η αποκάλυψη για το όνομα του γιου τους

Η Ανδρομάχη μοιράζεται για πρώτη φορά όλες τις λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή με τον Γιώργο Λιβάνη και τα επόμενα σχέδιά τους. Μιλά για την πρόταση γάμου στην Κύπρο αλλά και για τη βάπτιση του μικρού Γεράσιμου.

Η τραγουδίστρια, που κάνει πρεμιέρα στις 12 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της παραλιακής, παραδέχτηκε, μιλώντας στο “Secret” πως ζει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.

«Θα κάνουμε γαμο-βάπτιση στις 5 Οκτωβρίου»

Όπως είπε: «Θα κάνουμε γαμο-βάπτιση στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα. Θα μας παντρέψουν κολλητοί μας φίλοι και θα βαπτίσουν τον μικρό πάλι κολλητοί μας φίλοι. Ο μικρός θα βαπτιστεί Γεράσιμος, αφού έτσι λένε τον μπαμπά του Γιώργου».

Η ίδια αποκάλυψε πώς ο Γιώργος Λιβάνης της έκανε πρόταση γάμου στην Πάφο: «Ήμασταν διακοπές στην Κύπρο… μείναμε οι δυο μας στο ηλιοβασίλεμα και γονάτισε και μου έκανε την πρόταση, λέγοντάς μου «θα με παντρευτείς;». Και φυσικά είπα «ναι».

Για την εγκυμοσύνη της σημείωσε: «Θα έμενα έγκυος άλλες εκατό φορές… Ευτυχώς ο μπέμπης είναι ήρεμο μωρό και δεν στερήθηκα τον ύπνο μου».

