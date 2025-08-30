Οικογενειακή τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε και η 41χρονη σύζυγος του δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Οικογενειακή τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε και η 41χρονη σύζυγος του δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Υπέκυψε στα τραύματά της και η 41χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/08), στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου ένα τζιπ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Η γυναίκα που ήταν πολυτραυματίας, αρχικά νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, η οικογένειά της ζήτησε να δοθεί αίμα από πολίτες καθώς υπήρχε άμεση ανάγκη, ωστόσο η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με το evima.gr.

Από τη ζωή έφυγε και ο σύζυγός της, αφήνοντας έτσι τρία παιδιά ορφανά.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Μάλιστα, από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, και στο σημείο βρέθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.

