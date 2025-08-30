Βόλος: Εφιάλτης οι διαρρήξεις την περίοδο των διακοπών – Περισσότερα από 20 «χτυπήματα» μέσα σε 15 ημέρες, ανησυχούν οι κάτοικοι

Εφιάλτης έχουν γίνει οι διαρρήξεις στον Βόλο. Μια οικογένεια που επέστρεψε από τις διακοπές διαπίστωσε ότι το σπίτι της είχε παραβιαστεί. Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό. Τις τελευταίες ημέρες, καταγράφεται αύξηση των περιστατικών σε πολυκατοικίες της πόλης με τους δράστες να παρακολουθούν συστηματικά τα θύματά τους.

Περισσότερες από 20 διαρρήξεις το τελευταίο 15ήμερο στον Βόλο

Από την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου έως και σήμερα 30/8, πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι περισσότερες από από 20 διαρρήξεις έγιναν σε διαμερίσματα. Δέκα από αυτές φαίνεται να έχουν καταγραφεί στην οδό Δημάρχου Γεωργιάδου και μάλιστα οι δύο στην ίδια πολυκατοικία σε διαμερίσματα διαφορετικών ορόφων, οι ένοικοι των οποίων απουσίαζαν σε διακοπές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Διαρρήξεις έχουν επίσης γίνει σε διαμερίσματα στις οδούς Ρήγα Φεραίου, Αναλήψεως και Δεληγεώργη. Επιτήδειοι, μόλις βεβαιώνονται ότι τα διαμερίσματα είναι κενά, δρουν ανενόχλητοι. Παραβιάζουν τις πόρτες εισόδου των διαμερισμάτων και μπαίνουν μέσα κλέβοντας από τιμαλφή και χρήματα μέχρι ηλεκτρονικές συσκευές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από διαμέρισμα της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου, στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, κλάπηκε χρηματικό ποσό 80.000 ευρώ. Από άλλο διαμέρισμα κλάπηκαν τάμπλετ, κινητά, κονσόλες, χρήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας 3.500 ευρώ.

Ανησυχούν οι κάτοικοι

Κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι οι δράστες εξακολουθούν να λειτουργούν ανενόχλητοι και οι περιουσίες τους κινδυνεύουν, καθώς μέχρι στιγμής οι δράστες δεν φαίνεται να έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Μιλώντας στο taxydromos.gr θύμα διάρρηξης ξεσπά αναφέροντας ότι από τη στιγμή που κατήγγειλε τη διάρρηξη στην αστυνομία, πέρασαν πάνω από 12 ώρες μέχρι να καταφθάσει η σήμανση.

«Διαπιστώσαμε ότι είχαν διαρρήξει το διαμέρισμά μας στις 9 το βράδυ και το καταγγείλαμε στην αστυνομία. Μας είπαν να μην πειράξουμε τίποτα. Έως τη μία τα ξημερώματα δεν είχε έρθει κανείς. Κοιμηθήκαμε σε καναπέδες, διώξαμε τα παιδιά να κοιμηθούν αλλού, ούτε τουαλέτα δεν μπορούσαμε να πάμε για να μην πειράξουμε κάτι, όπως μας είπαν».

Η σήμανση σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε χθες το μεσημέρι, πήρε τα στοιχεία και έφυγε. «Προσπαθούμε έκτοτε να επικοινωνήσουμε με την αστυνομία για να δώσουμε στοιχεία και δεν απαντάει κανείς. Έχουμε στίγματα από τις συσκευές που μας έκλεψαν, στοιχεία για την ημέρα και ώρα που μπήκαν μέσα στο διαμέρισμά μας και δεν απαντά κανείς για να τα δώσουμε», κατήγγειλε αγανακτισμένος. Ο ίδιος αναφέρει, πως όταν ο αστυνομικός της σήμανσης βρισκόταν στο διαμέρισμά του, δέχθηκε κλήση για ακόμη δύο περιστατικά διαρρήξεων που θα έπρεπε να ερευνήσει.