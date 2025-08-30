Χριστίνα Μπόμπα: «Ήμασταν μαζί» – Το road trip που άφησε δυνατές αναμνήσεις – ΦΩΤΟ

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι επέλεξε να περάσει η επιχειρηματίας και influencer Χριστίνα Μπόμπα, η οποία μοιράστηκε με τους φίλους της στιγμιότυπα στο instagram από το ταξίδι της σε χώρες της Ευρώπης. Μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις κόρες τους, Αριάνα και Φίλιππα, πραγματοποίησαν ένα ξεχωριστό road trip σε τέσσερις χώρες και συγκεκριμένα σε Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία που, όπως παραδέχτηκε η ίδια, αποτέλεσε για εκείνη τις πιο ουσιαστικές ημέρες της χρονιάς.

Με φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό η Χριστίνα Μπόμπα αποτύπωσε την ευτυχία συγκεντρώνοντας αναμνήσεις που όπως η ίδια τόνισε θα τους θυμίζουν πάντα πως «ήταν μαζί».

Η ανάρτησή της στο instagram

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «τον Αύγουστο κάναμε ένα μοναδικό road trip οι 4 μας και πραγματικά ήταν για μένα οι πιο ουσιαστικές μέρες του καλοκαιριού μας! Προορισμοί; Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία! Μπορεί να μη θυμούνται κάθε χώρα, κάθε δρόμο, κάθε στιγμή… Όμως όλα αυτά μένουν μέσα τους: η χαρά, το γέλιο, η αίσθηση της περιπέτειας. Κι εμείς; Μαζεύουμε ιστορίες, εικόνες και μνήμες που θα τους λένε πάντα: «Ήμασταν μαζί». 💛 Η πρώτη φωτό ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της χρονιάς μου! Οι 4, 11 και 12 από του μουσείο του μπαμπά στο Helsinki @helsinki_paradoxmuseum. Στη 16 the struggle is real 😂»