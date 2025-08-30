ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για τους δεσμούς Τουρκίας – Χαμάς

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μπαίνει η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διάταξη προβλέπει ότι, μέσα σε 120 ημέρες από την ψήφιση του νόμου, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τα υπουργεία Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα υποβάλει στο Κογκρέσο έκθεση για τον ρόλο της Άγκυρας στη στήριξη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η έκθεση θα αξιολογεί κατά πόσον η τουρκική κυβέρνηση παρέχει καταφύγιο, πόρους ή στήριξη στη Χαμάς και στις θυγατρικές της και θα περιγράφει το εύρος της βοήθειας αυτής. Το πόρισμα θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας.