Καβάλα: 84χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Τραγωδία στην Καβάλα, όπου μια 84χρονη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα την Παρασκευή (29/8).

Καβάλα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από παραλία

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρει:

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ότι μια 84χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Καλαμίτσα.

Στην 84χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου κατέληξε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης».

