Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση» για «τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ουκρανία: Γαλλογερμανικές πιέσεις στον Πούτιν για συνάντηση με τον Ζελένσκι – Τι είπαν Μακρόν και Μερτς για τον Τραμπ

Η αξιωματούχος απαντούσε σε δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, «πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για τις προοπτικές για ειρήνη, προσθέτοντας ότι τότε θα μπορούσε «ίσως να υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση».

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος θεωρεί την Ουκρανία και τη Ρωσία εξίσου υπεύθυνες γ ια τη σύγκρουση, δεν έχει αντιδράσει προσωπικά μέχρι στιγμής στις ρωσικές επιθέσεις χθες, Πέμπτη, στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

