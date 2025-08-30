Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση» για «τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η αξιωματούχος απαντούσε σε δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Q: “The French president said today that if Putin doesn’t have talks with Zelensky then President Trump will have been ‘played.’ Is that true? Is President Trump being played by President Putin?” Stephen Miller: “Such an absurd question!” pic.twitter.com/bbj2CBM9ZU — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 29, 2025

Εάν η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, «πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για τις προοπτικές για ειρήνη, προσθέτοντας ότι τότε θα μπορούσε «ίσως να υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση».

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος θεωρεί την Ουκρανία και τη Ρωσία εξίσου υπεύθυνες γ ια τη σύγκρουση, δεν έχει αντιδράσει προσωπικά μέχρι στιγμής στις ρωσικές επιθέσεις χθες, Πέμπτη, στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.