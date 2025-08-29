Ισραήλ: Νέο βίντεο-σοκ από την 7η Οκτωβρίου αποκαλύπτει τη θηριωδία της Χαμάς – Σκότωσαν πατέρα με χειροβομβίδα μπροστά στους γιους του

Ισραήλ: Νέο βίντεο-σοκ από την 7η Οκτωβρίου αποκαλύπτει τη θηριωδία της Χαμάς – Σκότωσαν πατέρα με χειροβομβίδα μπροστά στους γιους του

Ένα νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαναφέρει στο προσκήνιο τις τραγικές στιγμές της 7ης Οκτωβρίου, όταν επιθέσεις των μαχητών της Χαμάς άφησαν πίσω τους 1.219 θύματα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και κατεστραμμένες οικογένειες.

Στα πλάνα ασφαλείας καταγράφεται η στιγμή που ο 47χρονος πυροσβέστης Γκιλ Τάασα, ρίχνεται πάνω σε μια χειροβομβίδα που εκτοξεύτηκε μέσα στο σπίτι του από μαχητές της Χαμάς, προκειμένου να σώσει τα δύο παιδιά του, τον 12χρονο Κόρεν και τον 8χρονο Σάι.


Το βίντεο δείχνει επίσης τα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη, με τα δύο αγόρια τραυματισμένα να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ενόπλους, οι οποίοι παραμένουν αδιάφοροι.

Ο μεγαλύτερος αδελφός, Κόρεν, φαίνεται να προσπαθεί να παρηγορήσει τον μικρότερο, που είναι καλυμμένος με αίματα.

Η σύζυγος του Γκιλ, Σαμπίν, και μητέρα των παιδιών έδωσε τη συγκατάθεσή της για να προβληθούν περισσότερα πλάνα από εκείνη την ημέρα, καθώς όσα είχαν δημοσιευθεί αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς δεν αποτύπωναν την ηρωική πράξη του Γκιλ.


Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Ακούγονταν τεράστιες εκρήξεις και εγώ, ο μπαμπάς και ο Σάι ακούσαμε τρομοκράτες στον δρόμο πίσω μας, και τότε μας είπε να κάνουμε ησυχία και να μη μιλάμε», είχε αφηγηθεί ο Κόρεν στη δημόσια τηλεόραση Kan.

Ο Γκιλ άρπαξε το προσωπικό του όπλο και πυροβόλησε προς τους ενόπλους μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες, πρόσθεσε ο γιος του.

Ο Γκιλ Τάασα

Στη συνέχεια, οι μαχητές της Χαμάς έριξαν μια χειροβομβίδα στο καταφύγιο όπου κρύβονταν: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φοβήθηκε, αλλά αποφάσισε να μας σώσει και πήδηξε πάνω στη χειροβομβίδα… έγινε μια έκρηξη, είδα καπνό, ξαφνικά ήμασταν γεμάτοι αίματα».

Ο Κόρεν περιέγραψε ότι οι τρομοκράτες μπήκαν για να ελέγξουν πως ο Γκιλ ήταν πράγματι νεκρός, πήραν ένα μπουκάλι αναψυκτικό από το ψυγείο και έφυγαν από το σπίτι.

Τα δύο τραυματισμένα αδέλφια έτρεξαν στο διπλανό σπίτι της μητέρας τους, όπου κρύφτηκαν σε ασφαλές δωμάτιο για ώρες, μέχρι να απομακρυνθούν.


Ο Σάι έχασε τελικά την όρασή του από το ένα μάτι εξαιτίας θραυσμάτων.

Ο Κόρεν είχε μοιραστεί τη συγκλονιστική εμπειρία του και στην ισραηλινή εκπομπή Uvda.

 

Mετά τη ρίψη της χειροβομβίδας ήπιε -ατάραχος- αναψυκτικό

Στο ίδιο βίντεο περιλαμβάνονται και εικόνες που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη, όταν ένας από τους δράστες -μαχητής της Χαμάς- καταγράφηκε να πίνει αδιάφορα ένα αναψυκτικό, μέσα από το ψυγείο της οικογένειας, λίγα λεπτά αφότου είχε δολοφονήσει τον Τάασα.

Ο συγκεκριμένος μαχητής ταυτοποιήθηκε ως ο Άχμεντ Φάουζι Νάσερ Μουχάμαντ Ουαντίγια, μέλος του Τάγματος Νταράζ-Τουφάχ της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Ουαντίγια ήταν ένας από τους μαχητές της Χαμάς που συμμετείχαν στην επίθεση εναντίον της κοινότητας Νετίβ Χα’ασαρά, όπου 22 από τους 900 κατοίκους σφαγιάστηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ο Ουαντίγια σκοτώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2024 σε αεροπορικό πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο αλ Άχλι στη Γάζα, όπου κρυβόταν.

«Επτά ακόμη μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν μαζί του», ανέφεραν τότε οι IDF.

Η τραγωδία της οικογένειας Τάασα δεν περιορίστηκε εκείνη τη μέρα μόνο στη θυσία του του πατέρα, Γκιλ.

Ο μεγαλύτερος γιος, ονόματι Ορ, 17 ετών, είχε βγει για ψάρεμα με φίλους στην παραλία Ζικίμ, όταν σκοτώθηκε και αυτός από μαχητές της Χαμάς. Πατέρας και γιος κηδεύτηκαν δίπλα-δίπλα στις 18 Οκτωβρίου του 2023.

Γκιλ και Ορ Τάασα

22:59 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

22:54 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

22:51 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

22:28 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

