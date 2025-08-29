Τουρκία – Τσεχία 92-78: Δύο στα δύο στο EuroBasket η ομάδα του Εργκίν Αταμάν

Αφού νίκησε εμφατικά με 93-73 τη Λετονία, στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου του EuroBasket 2025, η Τουρκία διπλασίασε τις νίκες της σήμερα (29/8) επικρατώντας με 92-78 της Τσεχίας, για την 2η ημέρα, στη Ρίγα της Λετονίας. Αν και βρέθηκε να χάνει με 21-27 στο τέλος της 1ης περιόδου, η Τουρκία απάντησε με επιμέρους σκορ 24-10 στο 2ο δεκάλεπτο και έκτοτε τα πράγματα έγιναν εύκολα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Κι… όμως η Τσεχία τέλειωσε το ματς με 14/41 τρίποντα (5/7 είχε μόνο ο Πετέρκα) έναντι 7/20 των Τούρκων! Τη διαφορά έκαναν τα 37 ριμπάουντ της Τουρκίας έναντι των 25 της Τσεχίας. Ό,τι δεν έμπαινε έξω από τα 6.75, η Τουρκία το κάλυψε με 26/38 δίποντα (15/26 η Τσεχία).

Πρώτος σκόρερ της Τουρκίας ανδείχτηκε ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν, σημειώνοντας double double, με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κοψίματα και 1 κλέψιμο. Ο Τσεντί Οσμάν του Παναθηναϊκού τον… ακολούθησε με 21 πόντους, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Σέντερ της Αναντολού Εφές Ερκάν Οσμανί.

Ο Μαρτίν Πετέρκα, με 23 πόντους ήταν ο μόνος διψήφιος για την ομάδα του Ντιέγκο Οκόμπο. Η Τσεχία συμβιβάστηκε με μία δεύτερη ήττα μετά από αυτήν, με 62-50 από την Πορτογαλία για την 1η αγωνιστική. Οι Τσέχοι μετέχουν σε αυτό το Ευρωμπάσκετ χωρίς τα δύο «αστέρια» τους, τον Βέσελι και τον Σατοράνσκι.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78
Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Γιούρτσεβιτς (Κροατία)
ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 5 (1), Χαζέρ 4, Σανλί 2, Όσμαν 21 (2), Κορκμάζ 7 (1), Σενγκούν 23, Οσμανί 16 (2), Μπόνα 6, Γιλμάζ, Σιπαχί 6 (1), Γιουρτσέβεν 2
ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3), Χρούμπαν 7, Πετέρκα 23 (5), Μπόχατσικ 8 (2), Σενιάλ 9 (3), Κρίβανεκ 4 (1), Κρέιτσι 3, Κριζ 4, Μπάλιντ, Σβόμποντα, Κίζλινκ 9

