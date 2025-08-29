Ζαχαριάδης: «Ξεκαθαρίστε τώρα κ. Μητσοτάκη την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης

Στα «παιχνίδια γύρω από την αλλαγή του εκλογικού νόμου» αναφέρεται σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ζαχαριάδης κατά κυβέρνησης: «Αρκετά με την εργαλειοποίηση των θεσμών – Ο λαός ζητά πολιτική αλλαγή»

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Άρχισαν οι δικαιολογίες για την αλλαγή του εκλογικού νόμου από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του κ. Μαρινάκη. Το βασικό επιχείρημα είναι “να μην γίνουμε Γαλλία”… Ναι αυτό είναι το επιχείρημα να μην γίνει η Ελλάδα, Γαλλία! Και πώς θα αποφύγουμε αυτό το κακό; Θα πρέπει να έχουμε “πολιτική σταθερότητα” δηλαδή “μονοκομματικές κυβερνήσεις”. Και πώς θα έχουμε μονοκομματικές κυβερνήσεις;…».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι πρόκειται για «παραδοχή συρρίκνωσης, ηττοπάθεια και ισορροπίες με τους βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ που γνωρίζουν ότι με το σημερινό εκλογικό σύστημα δεν έχουν καμία δυνατότητα εκλογής» και κλείνοντας σημειώνει:

«Ξεκαθαρίστε τώρα κ. Μητσοτάκη την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα. Όχι άλλα παιχνίδια με τη Δημοκρατία και τη χώρα».

