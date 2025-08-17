Ζαχαριάδης κατά κυβέρνησης: «Αρκετά με την εργαλειοποίηση των θεσμών – Ο λαός ζητά πολιτική αλλαγή»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, απευθύνεται προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο τροποποίησης του εκλογικού νόμου.

Ζαχαριάδης: «Προκαταρκτική και εκλογές, δεν υπάρχει άλλη δημοκρατική διέξοδος για τη χώρα»

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Κ. Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;

Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:06 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις για ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρ...
17:54 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνεται η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές – 33 «κόκκινα» κτίρια στην Αχαΐα

Τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η νέα τεχνολογία για την επιτάχυνση της καταγραφής των ζημ...
17:35 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Η «αντιπαράθεση» ΝΔ – ΠΑΣΟΚ είναι ενδοοικογενειακή κουβεντούλα – Κατέστρεψαν μαζί την οικονομία

«Όταν ακούμε για αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, είναι σαν να παρακολουθούμε μια ...
14:47 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Στην Ίμβρο ο Κώστας Καραμανλής – Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε το Σάββατο, 16 Αυγούστου, στην Ίμβρο ο πρ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»