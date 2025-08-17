Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας – Οδηγούσε μεθυσμένος και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8) στην Νέα Ερυθραία να οδηγεί μεθυσμένος ένας 38χρονος Νέα Ερυθραία. Πρόκειται για τον αδελφό γνωστής παρουσιάστριας της ελληνικής τηλεόρασης, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 02:30 τα ξημερώματα στη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία, ο 38χρονος παραβίασε την διπλή διαχωριστική γραμμή και προσπέρασε ένα όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει όμως ο 38χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγη ώρα αργότερα, οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην συμβολή της Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη.

Εκεί ο 38χρονος αντέδρασε στον έλεγχο των αστυνομικών και φέρεται να πέταξε κάτω την υπηρεσιακή ταυτότητα ενός αστυνομικού και στη συνέχεια άρχισε να τον φωνάζει και να τον σπρώχνει.

Στην συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι ο 38χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.