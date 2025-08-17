Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας – Οδηγούσε μεθυσμένος και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας – Οδηγούσε μεθυσμένος και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών
Φωτογραφία Αρχείου

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8) στην Νέα Ερυθραία να οδηγεί μεθυσμένος ένας 38χρονος Νέα Ερυθραία. Πρόκειται για τον αδελφό γνωστής παρουσιάστριας της ελληνικής τηλεόρασης, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 02:30 τα ξημερώματα στη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία, ο 38χρονος παραβίασε την διπλή διαχωριστική γραμμή και προσπέρασε ένα όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει όμως ο 38χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγη ώρα αργότερα, οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην συμβολή της Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη.

Εκεί ο 38χρονος αντέδρασε στον έλεγχο των αστυνομικών και φέρεται να πέταξε κάτω την υπηρεσιακή ταυτότητα ενός αστυνομικού και στη συνέχεια άρχισε να τον φωνάζει και να τον σπρώχνει.

Στην συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι ο 38χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:50 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νέοι, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική ...
15:50 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Μυτιλήνη: Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας

Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας στην Μυτιλήνη. Στη συμβολική αυτή ενέ...
11:00 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου γιατί έκανε… θόρυβο στη γειτονιά

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, δ...
10:58 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Μάνη – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μά...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»