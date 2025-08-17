Ιόνια Οδός: Φωτιά στον κάμπο Γουριώτισσας – Διακόπηκε η κυκλοφορία – Δείτε βίντεο 

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη για φωτιά που φέρεται να ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (17/08), σε λάστιχο οχήματος και επεκτάθηκε στον κάμπο της Γουριώτισσας, παραπλεύρως της Ιονίας Οδού.

Η πυρκαγιά που φέρεται να ξέσπασε απο λάστιχο οχήματος, καίει αγροτική έκταση κοντά σε αποθήκες, σύμφωνα με το agrinionews.gr.

Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου όπου έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων και επιχειρείται εκτροπή από την παλαιά εθνική οδό.

Στην κατάσβεση συνδράμουν και εναέρια μέσα.