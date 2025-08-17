Ιόνια Οδός: Φωτιά στον κάμπο Γουριώτισσας – Διακόπηκε η κυκλοφορία – Δείτε βίντεο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιόνια Οδός: Φωτιά στον κάμπο Γουριώτισσας – Διακόπηκε η κυκλοφορία – Δείτε βίντεο 

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη για φωτιά που φέρεται να ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (17/08), σε λάστιχο οχήματος και επεκτάθηκε στον κάμπο της Γουριώτισσας, παραπλεύρως της Ιονίας Οδού.

Η πυρκαγιά που φέρεται να ξέσπασε απο λάστιχο οχήματος, καίει αγροτική έκταση κοντά σε αποθήκες, σύμφωνα με το agrinionews.gr.

Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου όπου έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων και επιχειρείται εκτροπή από την παλαιά εθνική οδό.

Στην κατάσβεση συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:00 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου γιατί έκανε… θόρυβο στη γειτονιά

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, δ...
10:58 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Μάνη – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μά...
10:07 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Θραύση αγωγού ύδρευσης στο Ίλιον – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Θραύση αγωγού ύδρευσης σημειώθηκε στο Ίλιον, το πρωί της Κυριακής (17/08), με αποτέλεσμα να υπ...
09:49 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ σε Χαϊδάρι και Ίλιον από το φθινόπωρο

Από το φθινόπωρο του 2025 θα λειτουργήσουν δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ. Όπως τονίζ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»