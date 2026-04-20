LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιτέθηκε και κατέλαβε την Κυριακή ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που αψήφησε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων «USS Spruance» άνοιξε πυρ κατά του πλοίου, «ανοίγοντας μια τρύπα» στο μηχανοστάσιό του, προτού πεζοναύτες καταλάβουν το πλοίο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε μέσω του Truth Social ότι το πλοίο βρισκόταν υπό καθεστώς κυρώσεων λόγω ενός «ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων».
- Η είδηση της επίθεσης ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι αποστέλλει υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν – η δεύτερη επαφή υψηλού επιπέδου μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.
- Ωστόσο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Ιράν φέρεται να απέρριψε τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο συνομιλιών, επικαλούμενο «τις υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον, «τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».
- Ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των λιμανιών ως παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, δηλώνοντας την Κυριακή ότι η ενέργεια αυτή είναι «τόσο παράνομη όσο και εγκληματική».
- Με την προθεσμία της 22ας Απριλίου να πλησιάζει, ο Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του, απειλώντας ευθέως τις μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν: «Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία. Ελπίζω να τη δεχτούν γιατί, αν δεν το κάνουν, οι ΗΠΑ πρόκειται να εξουδετερώσουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».