LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ένα προσωπικό ασφαλείας φρουρεί καθώς Ιρανοί συμμετέχουν σε διαμαρτυρία για την ετήσια Ημέρα Αλ Κουντς στην Τεχεράνη την Παρασκευή. Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters
Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει 52 ημέρες, η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα λίγο πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στις 22 Απριλίου. Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, σε συνδυασμό με τις απειλές για ολοκληρωτικό πλήγμα στις υποδομές του Ιράν, συνθέτουν ένα σκηνικό οριακής ισορροπίας, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες στο Πακιστάν φαίνονται να καταρρέουν.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 22:37 20/04/26

    Αραγτσί: Η ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ οφείλεται στην αμερικανική επιθετικότητα

    – Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέδωσε την κατάσταση «ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ στην «στρατιωτική επιθετικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. – Η Τεχεράνη θεωρεί ότι η ένταση στην περιοχή αποτελεί αποτέλεσμα των στρατιωτικών ενεργειών της Ουάσιγκτον και του «σιωνιστικού καθεστώτος». Ο Αραγτσί πρόσθεσε πως η διέλευση πλοίων γίνεται «σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές». – Από την πλευρά του, ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και αποφυγής νέας ένοπλης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

  • 21:34 20/04/26

    Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα

    – Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία με το Ιράν θα είναι «πολύ καλύτερη» από την πυρηνική συμφωνία του 2015, αποτρέποντας την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

    – Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία του 2015 ως «μία από τις χειρότερες που έχουν γίνει ποτέ», υποστηρίζοντας ότι άφηνε ανοιχτό τον δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

    – Αναφέρθηκε σε μεγάλα χρηματικά ποσά που είχαν δοθεί στο Ιράν με την προηγούμενη συμφωνία, ενώ οι ΗΠΑ αποχώρησαν από αυτήν το 2018 επί προεδρίας Τραμπ.

  • 19:53 20/04/26

    Πεζεσκιάν: Δεν θα υποκύψουμε σε πιέσεις

    – Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπει η Τεχεράνη σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής σε νέο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

    – Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε τη «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον δείχνουν πως επιδιώκουν την «παράδοση» του Ιράν.

    – «Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν σε πιέσεις», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός του Ιράν δεν πρόκειται να λυγίσει υπό καταναγκασμό.

  • 19:49 20/04/26

    NYT: Το Ιράν σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ την Τρίτη

    – Αντιπροσωπεία του Ιράν αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους New York Times.

    – Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα ηγηθεί της ιρανικής αποστολής.

    – Ο Γκαλιμπάφ θα παραστεί στις συνομιλίες, εφόσον ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

  • 19:16 20/04/26

    Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε στρατιώτης που κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

    – Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τον στρατιώτη που φέρεται να κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού σε χωριό του Λιβάνου, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

    – Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι έχουν εντοπίσει τον εμπλεκόμενο στρατιώτη και ότι πρόκειται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εις βάρος του. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε το περιστατικό «με τον πιο έντονο τρόπο».

    – Ωστόσο, το περιστατικό ήδη αξιοποιείται από το Ιράν για την άσκηση κριτικής κατά του Ισραήλ, ενισχύοντας την ένταση στο ήδη επιβαρυμένο γεωπολιτικό κλίμα της περιοχής.

  • 19:05 20/04/26

    ΗΠΑ: 27 πλοία αναχαιτίστηκαν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού - Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM

    Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναγκάσει 27 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού την περασμένη Δευτέρα. Προειδοποιήσεις για χρήση βίας Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση…

  • 18:42 20/04/26

    «Ο αντιπρόεδρος Βανς δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν» λέει πηγή στο Reuters

    Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν έχει αναχωρήσει ακόμη για το Πακιστάν, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση της αποστολής.

    Η ίδια πηγή τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμερικανική ομάδα θα φύγει «σύντομα», λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στην εφημερίδα New York Post ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι «καθ’ οδόν» αν και η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα συνεχίσει τις συνομιλίες.

    Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν τα άλλα μέλη της αμερικανικής αποστολής είναι καθ’ οδόν ή αν βρίσκονται ήδη στο Ισλαμαμπάντ.

  • 17:59 20/04/26

    Τραμπ: Το Ισραήλ δεν με οδήγησε ποτέ σε πόλεμο με το Ιράν

    – Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεν τον έπεισε ποτέ» να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν, απορρίπτοντας σχετικά δημοσιεύματα. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «ψέματα και κατασκευασμένες ιστορίες».

    – Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται εν μέσω εντεινόμενων συζητήσεων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ ενδέχεται να επηρέασε την απόφαση για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα αναφέρουν επιφυλάξεις συνεργατών του Τραμπ.

    – Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ενίσχυσαν την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση της αμερικανικής στρατηγικής, σημειώνοντας ότι «τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά».

  • 17:24 20/04/26

    Reuters: Την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον ο 2ος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

    – Εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

    – Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λέιτερ.

    – Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η 10ήμερη εκεχειρία, ενώ ισραηλινά μέσα είχαν αναφερθεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών.

  • 17:18 20/04/26

    Τραμπ: Σήμερα η υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν στο Πακιστάν

    – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί «σήμερα» Δευτέρα στο Πακιστάν.

    – Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν παίζει παιχνίδια». Ωστόσο, τόνισε ότι βασική προϋπόθεση παραμένει η πλήρης εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

    – Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών εμφανίστηκε πιο συγκρατημένο, αναφέροντας ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση» σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στις συνομιλίες.

  • 16:55 20/04/26

    Ιράν: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι» για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ – «Ρεαλιστική η στάση μας», λέει το ΥΠΕΞ

    – Το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη «δεν είναι καθόλου αισιόδοξη», αλλά παραμένει «ρεαλιστική».

    – Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μπαγκαεΐ σημείωσε ότι υπάρχει «ένας βαθμός απαισιοδοξίας», τον οποίο χαρακτήρισε απολύτως δικαιολογημένο.

    – Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η συμμετοχή του Ιράν.

  • 16:48 20/04/26

    Τραμπ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω ανώτερους αξιωματούχους του Ιράν αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες

    – Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ιρανούς ηγέτες, εφόσον επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

    – Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η αμερικανική αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν.

    – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, στην οποία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ, θα φτάσει απόψε στο Ισλαμαμπάντ για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

  • 15:42 20/04/26

    Κίνα: «Ανησυχία» για την κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ

    – Η Κίνα εξέφρασε ανησυχία για την κατάσχεση του πλοίου Touska με ιρανική σημαία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας παράλληλα σε επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

    – Το Πεκίνο παρακολουθεί με «ανησυχία» την «βίαιη αναχαίτιση» του πλοίου, ενώ το κινεζικό ΥΠΕΞ είχε χαρακτηρίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ως «ανεύθυνο και επικίνδυνο».

    – Αναλυτές εκτιμούν ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ενδέχεται να στοχεύει στην άσκηση πίεσης προς το Πεκίνο, καθώς η Κίνα αγοράζει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

  • 15:21 20/04/26

    Νετανιάχου: «Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τη βεβήλωση του αγάλματος του Ιησού»

    Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε τη Δευτέρα στην καταδίκη του περιστατικού που ήρθε στο φως μέσω φωτογραφιών, στο οποίο εικονίζεται Ισραηλινός στρατιώτης να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού σε χριστιανικό χωριό του νότιου Λιβάνου. Για το συμβάν, ο στρατός (IDF) έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη και διεξάγει επίσημη έρευνα.

     

    «Καταδικάζω την πράξη με τον πιο έντονο τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για το θέμα και θα λάβουν τα κατάλληλα αυστηρά πειθαρχικά μέτρα κατά του παραβάτη», έγραψε ο Νετανιάχου στην πλατφόρμα Χ.

     

    Παράλληλα, θέλησε να τονίσει πως «Ενώ οι Χριστιανοί σφάζονται στη Συρία και τον Λίβανο από Μουσουλμάνους, ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ ευημερεί σε αντίθεση με οπουδήποτε αλλού στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός και το βιοτικό επίπεδο αυξάνονται».

     

  • 13:38 20/04/26

    Κρεμλίνο: Η Ρωσία δεν είναι μεσολαβητής στον πόλεμο του Ιράν – Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αν χρειαστεί

    – Το Κρεμλίνο εξέφρασε τη Δευτέρα την ελπίδα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στις οποίες εμπλέκεται το Ιράν, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

    – Η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι, αν και δεν εκτελεί χρέη μεσολαβητή στην παρούσα φάση, παραμένει έτοιμη να συνδράμει εάν της ζητηθεί.

    – Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης στον Κόλπο, εκφράζοντας την ελπίδα να αποφευχθεί μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

  • 13:20 20/04/26

    Τραμπ σε Μουνίρ: «Θα εξετάσω τη συμβουλή σου» – Στο τραπέζι η επανεξέταση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν

    – Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ εμποδίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απαντά ότι «θα εξετάσει τη συμβουλή του».

    – Ο Μουνίρ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ελάχιστους ξένους αξιωματούχους που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη τόσο του Τραμπ όσο και του ιρανικού καθεστώτος, λειτουργώντας ως άτυπος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

    – Η επιρροή του Μουνίρ ήταν καθοριστική την περασμένη εβδομάδα για την αποτροπή γενίκευσης της σύρραξης, με τον Πακιστανό Στρατάρχη να αποτελεί πλέον τον κρίσιμο διαμεσολαβητή που συνομιλεί απευθείας με τους Τραμπ και την Τεχεράνη.

  • 13:10 20/04/26

    Μπαγκαΐ: «Εκτός ατζέντας η μεταφορά ουρανίου στις ΗΠΑ – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη με την Ουάσινγκτον»

    Με μια δήλωση που αποτυπώνει το βαθύ χάσμα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σχεδιασμός για συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για έλλειψη σοβαρότητας και υποκρισία, τονίζοντας ότι οι πράξεις τους έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη ρητορική τους περί ετοιμότητας για διάλογο.

     

    «Δεν έχουμε σχέδια για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων ακόμα, και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα», τόνισε. «Ενώ ισχυρίζονται ότι ασκούν διπλωματία και είναι έτοιμες για διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε συμπεριφορές που σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνουν σοβαρότητα στην επιδίωξη μιας διπλωματικής διαδικασίας».

     

     

    Ο Μπαγκαΐ υπογράμμισε ότι οι όποιες συζητήσεις δεν βασίζονται στην καλή πίστη, αλλά στην ωμή πραγματικότητα των σχέσεων των δύο χωρών: «Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Η βάση μας στις διαπραγματεύσεις με την Αμερική σίγουρα δεν είναι η εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ Ιράν και Αμερικής».

     

    Αναφερόμενος στα πυρηνικά επιτεύγματα της χώρας, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τα συνέδεσε με την επιστημονική πρόοδο του Ιράν: «Η πυρηνική συζήτηση και η επιστήμη και η γνώση που αποτέλεσαν τη βάση των πυρηνικών επιτευγμάτων του Ιράν είναι ένα παράδειγμα των προσπαθειών του Ιράν να κατακτήσει τις επιστημονικές κορυφές».

     

    Συμπλήρωσε μάλιστα πως «Ένας από τους κύριους στόχους του εχθρού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν τα πανεπιστήμιά μας και τα βιομηχανικά μας κέντρα, και αυτό δείχνει ότι για τον εχθρό, η ευημερία και η πρόοδος των Ιρανών είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχουν πρόβλημα».

     

    Τέλος, ο Μπαγκαΐ έβαλε τέλος στα σενάρια περί μεταφοράς ιρανικού ουρανίου σε αμερικανικό έδαφος, καθιστώντας το θέμα εκτός ατζέντας. «Ούτε σε αυτή την περίοδο των διαπραγματεύσεων ούτε πριν, έχει τεθεί το ζήτημα της μεταφοράς ουρανίου στις ΗΠΑ ως επιλογή για εμάς».

     

  • 11:44 20/04/26

    Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που νοσοκομείο της Τεχεράνης δέχεται πλήγμα την 1η Μαρτίου – Μαία σώζει βρέφος την ώρα της επίθεσης

    – Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εξήρε τη γενναιότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας, μετά τις αναφορές για αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον νοσοκομείου στην Τεχεράνη την 1η Μαρτίου.

    – Ο Μπαγκαΐ ανάρτησε στην πλατφόρμα X ένα βίντεο που αποτυπώνει τις ηρωικές προσπάθειες νοσοκόμων και γιατρών να διασώσουν νεογνά και ασθενείς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

    – Περιγράφοντας τη δράση του ιατρικού προσωπικού κάτω από συνθήκες πυρός, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε: «Έτσι στέκεται περήφανο το Ιράν απέναντι στη θηριωδία και τη σκληρότητα των εχθρών τους».

     

  • 11:07 20/04/26

    Τεχεράνη: «Η Ουάσινγκτον δεν είναι καθόλου σοβαρή – Δεν σχεδιάζουμε νέο γύρο συνομιλιών»

    – Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, καθώς «η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή».

    – Ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για συνεχή παραβίαση της εκεχειρίας, τονίζοντας ότι η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και η επίθεση σε ιρανικό πλοίο αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

    – Το Ιράν δεν μπορεί να ξεχάσει την «πολύ δαπανηρή εμπειρία» προηγούμενων προδοσιών της διπλωματίας από τις ΗΠΑ και επιφυλάσσεται έναντι των «μη ρεαλιστικών θέσεων» της Ουάσινγκτον.

     

  • 10:51 20/04/26

    Ισραήλ: Συνεχίζει τις κατεδαφίσεις οικισμών στον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία – Στόχος η δημιουργία «ζώνης ασφαλείας»

    – Παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) συνεχίζουν συστηματικά την καταστροφή κτιρίων και υποδομών σε χωριά του νότιου Λιβάνου. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην πλήρη εκκαθάριση της περιοχής που έχει οριστεί ως «ζώνη ασφαλείας».

    – Κατοικίες αμάχων, δημόσια κτίρια και σχολεία κατεδαφίζονται, με διοικητές των IDF να δηλώνουν πως απώτερος στόχος είναι να εμποδιστεί η επιστροφή των Λιβανέζων αμάχων στα χωριά τους.

    – Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί τους πολίτες του Λιβάνου να μην επιστρέψουν στις εστίες τους, ενώ δημοσιοποίησε χάρτη με τις περιοχές που τελούν υπό την κατοχή του στον νότιο Λίβανο.

  • 09:07 20/04/26

    ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Βαρύ και επαίσχυντο» το περιστατικό βεβήλωσης χριστιανικού συμβόλου από στρατιώτη των IDF

    Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, καταδίκασε την ενέργεια στρατιώτη των Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) να προκαλέσει φθορές σε άγαλμα του Ιησού Χριστού στον νότιο Λίβανο, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «βαρύ και επαίσχυντο».

     

    Η τοποθέτηση του Σάαρ ακολούθησε την ανακοίνωση των IDF ότι διεξάγουν έρευνα για τη σχετική φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

     

     

    Παράλληλα, ο Σάαρ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τη χριστιανική κοινότητα: «Το Ισραήλ είναι μια χώρα που σέβεται τις διαφορετικές θρησκείες και τα ιερά τους σύμβολα, και προασπίζεται την ανεκτικότητα και τον σεβασμό μεταξύ των πιστεύω. Ζητάμε συγγνώμη για αυτό το περιστατικό και προς κάθε Χριστιανό του οποίου τα αισθήματα πληγώθηκαν».

     

  • 08:33 20/04/26

    Ιράν: Περιμένει «θετικό σήμα» από τις ΗΠΑ για να προσέλθει «ίσως σήμερα ή αύριο» στις συνομιλίες – Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

    – Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ καθορίζεται αποκλειστικά από το εθνικό συμφέρον. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο για εξελίξεις τις επόμενες ώρες, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση τη στάση των ΗΠΑ.

    – Παρά την απόφαση για συνέχιση των επαφών με την Ουάσινγκτον, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι αυτό «δεν σημαίνει διαπραγμάτευση με οποιοδήποτε κόστος», συνδέοντας άρρηκτα τη διπλωματία με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

    – Ο Αζίζι επανέλαβε ότι το Ιράν παραμένει σταθερό στις προϋποθέσεις που έχει θέσει εξαρχής για την εκτόνωση της κρίσης, όπως το ζήτημα του Λιβάνου και η αποδέσμευση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε περίπτωση που παραβιαστούν οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης.

  • 08:09 20/04/26

    Ιράν: Εκτελέστηκαν δύο άτομα με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Μοσάντ

    Στην εκτέλεση δύο ατόμων που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε «δίκτυο κατασκοπείας» που συνδέεται με το Ισραήλ προχώρησαν οι αρχές του Ιράν το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα εγχώρια ειδησεογραφικά πρακτορεία Mizan και Fars.

     

    Οι Μοχαμάντ Μασούμ Σαχί και Χαμέντ Βαλιντί, οι οποίοι περιγράφονται από το πρακτορείο Fars ως «τρομοκράτες», οδηγήθηκαν στην αγχόνη μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών ακροάσεων και την επικύρωση της ετυμηγορίας από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

     

    Σύμφωνα με τo Fars, οι δύο άνδρες φέρονται να αποτελούσαν μέλη ενός ευρύτερου δικτύου που διατηρούσε επαφές με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, «μέσω του κυβερνοχώρου και ταξιδιών στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, και επέστρεψαν στη χώρα αφού υποβλήθηκαν σε εκπαίδευση σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις και πράξεις παρενόχλησης».

     

    Η σύλληψη των Σαχί και Βαλιντί έγινε —σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές— λίγο πριν προλάβουν να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους για επιθέσεις με εκρηκτικά. Το δικαστήριο κατέληξε στην ενοχή τους αφού έλαβε υπόψη τις καταθέσεις των κατηγορουμένων και των δικηγόρων τους, καθώς και τις αναφορές των σωμάτων ασφαλείας. Παρά την άσκηση έφεσης από την πλευρά των κατηγορουμένων, το αίτημά τους απορρίφθηκε.

     

    «Μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών και την απόρριψη της έφεσης των κατηγορουμένων, οι θανατικές ποινές του Μοχαμάντ Μασούμ Σαχί και του Χαμέντ Βαλιντί εκτελέστηκαν σήμερα το πρωί».

     

  • 07:56 20/04/26

    CENTCOM: Επιβεβαίωσε την κατάσχεση του ιρανικού πλοίου «Touska» – Βίντεο με το ρεσάλτο των Αμερικανών Πεζοναυτών

    – Οι ανησυχίες για την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντάθηκαν μετά την επιχείρηση κατάληψης ιρανικού εμπορικού πλοίου «Touska» από τις αμερικανικές δυνάμεις.

    – Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το πλοίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, με την κρίση να εξελίσσεται σε ένα σκηνικό αμοιβαίων ναυτικών αποκλεισμών.

    – Ο στρατός του Ιράν χαρακτήρισε την ενέργεια των ΗΠΑ ως πράξη πειρατείας και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα απαντήσουν σύντομα.

     

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιτέθηκε και κατέλαβε την Κυριακή ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που αψήφησε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων «USS Spruance» άνοιξε πυρ κατά του πλοίου, «ανοίγοντας μια τρύπα» στο μηχανοστάσιό του, προτού πεζοναύτες καταλάβουν το πλοίο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε μέσω του Truth Social ότι το πλοίο βρισκόταν υπό καθεστώς κυρώσεων λόγω ενός «ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων».
  • Η είδηση της επίθεσης ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι αποστέλλει υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν – η δεύτερη επαφή υψηλού επιπέδου μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.
  • Ωστόσο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Ιράν φέρεται να απέρριψε τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο συνομιλιών, επικαλούμενο «τις υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον, «τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».
  • Ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των λιμανιών ως παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, δηλώνοντας την Κυριακή ότι η ενέργεια αυτή είναι «τόσο παράνομη όσο και εγκληματική».
  • Με την προθεσμία της 22ας Απριλίου να πλησιάζει, ο Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του, απειλώντας ευθέως τις μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν: «Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία. Ελπίζω να τη δεχτούν γιατί, αν δεν το κάνουν, οι ΗΠΑ πρόκειται να εξουδετερώσουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

