Ιράν – Γκαλιμπάφ: Δεν διαπραγματευόμαστε υπό τη σκιά απειλών – Θα δείξουμε «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» εάν συνεχιστεί ο πόλεμος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Mohammad Bagher Qalibaf
Ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, (AP Photo/Hussein Malla)

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διαμήνυσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τη σκιά απειλών, ενώ προειδοποίησε ότι διαθέτει «νέα χαρτιά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εύθραστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό καθεστώς απειλών.

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων – στη δική του φαντασία – σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
17:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
15:19 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης