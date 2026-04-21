Ιράν – Γκαλιμπάφ: Δεν διαπραγματευόμαστε υπό τη σκιά απειλών – Θα δείξουμε «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» εάν συνεχιστεί ο πόλεμος

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διαμήνυσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τη σκιά απειλών, ενώ προειδοποίησε ότι διαθέτει «νέα χαρτιά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εύθραστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό καθεστώς απειλών.

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων – στη δική του φαντασία – σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά.