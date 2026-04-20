Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Πακιστάν παραμένουν σε ασταθές έδαφος, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι απειλούν να τις μποϊκοτάρουν πλήρως, μετά την κατάσχεση πλοίου με σημαία του Ιράν, το οποίο επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, αναφέρει η Washington Post.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Αμερικανοί εκπρόσωποι αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν τις επόμενες ώρες για συνομιλίες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την Τρίτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα στείλουν τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Μέχρι αργά το πρωί της Δευτέρας, ο Βανς δεν είχε ακόμη αναχωρήσει, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τα σχέδια, το οποίο μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω ευαισθησίας του θέματος. «Η αμερικανική αποστολή σχεδιάζει να ταξιδέψει σύντομα στην Ισλαμαμπάντ», ανέφερε.

Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν την Κυριακή ότι η Τεχεράνη «απέρριψε» τον δεύτερο γύρο συνομιλιών και ότι η «απουσία» της οφείλεται στις «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό». Δεν ήταν σαφές αν η απόφαση είναι οριστική, καθώς παρόμοιες δηλώσεις είχαν γίνει και πριν από τον πρώτο γύρο συνομιλιών, επίσης στο Πακιστάν.

Παρά την αβεβαιότητα, η πρωτεύουσα του Πακιστάν συνεχίζει τις προετοιμασίες για την άφιξη των αντιπροσωπειών, ενισχύοντας την ασφάλεια γύρω από κτίρια όπου αναμένεται να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις και κλείνοντας δρόμους προς και από τη διπλωματική συνοικία της Ισλαμαμπάντ.

Άνοδος τιμών και νευρικότητα στις αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 5% τη νύχτα προς τη Δευτέρα, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν πτώση, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο έντασης και αβεβαιότητας.

Ορισμένες δημόσιες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες δείχνουν αυξανόμενη στήριξη εντός της ιρανικής ηγεσίας για μια διαπραγματευμένη λήξη του πολέμου. «Η συνέχιση της σύγκρουσης δεν ωφελεί κανέναν», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Η ηγεσία της χώρας επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου «με τιμή, σοφία και σύνεση», σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα.

Ο Πεζεσκιάν, που συνδέεται με το μεταρρυθμιστικό στρατόπεδο, έχει υιοθετήσει πιο μετριοπαθή στάση σε σχέση με άλλους Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Κλιμάκωση μετά την κατάσχεση του πλοίου Touska

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αμερικανικός στρατός κατέσχεσε το ιρανικό φορτηγό πλοίο Touska, το οποίο επιχειρούσε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε επαναλάβει την απειλή για εκτεταμένες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας.

Πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση, τόσο ο Τραμπ όσο και το Ιράν είχαν χαιρετίσει την Παρασκευή το άνοιγμα των Στενών, του οποίου το κλείσιμο είχε αφήσει περίπου 20.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους σε ακινητοποιημένα πλοία για περισσότερο από επτά εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ», όμως μόλις μία ημέρα αργότερα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι παραμένει κλειστό, επικαλούμενη τον συνεχιζόμενο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η κατάσχεση του Touska ήταν η πρώτη φορά που αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε πλοίο από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου. Το πλοίο ανήκει σε ιρανική εταιρεία που οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι προμηθεύει υλικά για το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Απειλές για αντίποινα και στρατιωτική επιχείρηση

Τη Δευτέρα, το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, Khatam al-Anbiya, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «θα απαντήσουν σύντομα και θα προβούν σε αντίποινα για αυτή την πράξη πειρατείας».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η κατάσχεση έγινε έπειτα από έξι ώρες προειδοποιήσεων προς το Touska να αλλάξει πορεία, καθώς και εντολής εκκένωσης του μηχανοστασίου.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο της επιχείρησης, όπου φαίνεται ότι το μηχανοστάσιο του πλοίου τέθηκε εκτός λειτουργίας από πυρά του αντιτορπιλικού USS Spruance. Πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, με έδρα την Οκινάουα της Ιαπωνίας, προσγειώθηκαν με ελικόπτερο από το αποβατικό πλοίο USS Tripoli, κατέβηκαν στο κατάστρωμα και ανέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου.

«Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το ναυτικό μας πλοίο τους σταμάτησε επιτόπου ανοίγοντας τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι Αμερικανοί πεζοναύτες έχουν υπό την κατοχή τους το πλοίο», έγραψε ο Τραμπ.

Πίεση και στις τιμές καυσίμων

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλές, ξεπερνώντας τα 4 δολάρια ανά γαλόνι κατά μέσο όρο τη Δευτέρα, σύμφωνα με την AAA.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στο CNN ότι οι τιμές ενδέχεται να μην πέσουν κάτω από τα 3 δολάρια «μέχρι το επόμενο έτος», λόγω της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

«Δεν ξέρω. Αυτό μπορεί να συμβεί αργότερα φέτος. Μπορεί να μη συμβεί μέχρι το επόμενο έτος», είπε.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ράιτ είναι «εντελώς λάθος» και ότι οι τιμές θα πέσουν «μόλις τελειώσει όλο αυτό», όπως ανέφερε σε σύντομη τηλεφωνική του συνέντευξη.