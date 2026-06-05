Δολοφονία καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Το γράμμα που άφησε στα παιδιά της η 43χρονη πριν αυτοκτονήσει στις φυλακές Κορυδαλλού

Ένα γράμμα στα παιδιά της άφησε η 43χρονη πριν αυτοκτονήσει το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στις φυλακές Κορυδαλλού. Η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή, εντοπίστηκε νεκρή στα μπάνια του καταστήματος κράτησης γυναικών Κορυδαλλού.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της, χρησιμοποιώντας ένα σεντόνι ως θηλιά και κρεμάστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η 43χρονη, πριν βάλει τέλος στη ζωή της, άφησε ένα γράμμα στα παιδιά της αλλά και στους δικηγόρους της, όπου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «σας παρακαλώ, συγχωρέστε με».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά θα συνέχιζαν τη ζωή τους με τον αδελφό του πατέρα τους και όχι με την οικογένεια της 43χρονης, όπως είχε ζητήσει η ίδια.

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφέρει σε δήλωσή του: «Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς, είναι μια τραγωδία. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδικείου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ΑΤ Κορυδαλλού.

Το χρονικό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή

Σημειώνεται ότι ο Πολωνός καθηγητής είχε δολοφονηθεί τον Ιούλιο του 2025. Είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγο στο επάγγελμα και δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, λίγο πριν παραλάβει τα δύο ανήλικα.

Οι έρευνες στράφηκαν στο άμεσο περιβάλλον του θύματος. Γρήγορα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η σχέση των δύο πρώην συζύγων είχε περάσει «από σαράντα κύματα». Η πρώην σύζυγος εξετάστηκε κατ’ επανάληψη και παρά την άρνησή της, η αστυνομία είχε αρχίσει να καταλήγει σε συμπεράσματα μέχρι που έφτασε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και προχώρησε στις συλλήψεις.

Η πρώην σύζυγος του πανεπιστημιακού πίεζε τον 35χρονο νέο σύντροφό της να βρει άτομα προκειμένου να χτυπήσουν τον πρώην σύζυγό της, αλλά στη συνέχεια φέρεται να ήθελε να τον βγάλει από τη μέση.

Οι τέσσερις άνδρες – ο φυσικός αυτουργός και οι 3 συνεργοί- γρήγορα ομολόγησαν την ενοχή τους και έπειτα περιέγραψαν ποιος ήταν ο ρόλος της πρώην συζύγου.