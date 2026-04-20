Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό στα Playoffs»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Πηγή: Intime

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σε live στο Instagram για το πιθανό «ζευγάρωμα» του Παναθηναϊκού στα Playoffs της Euroleague και ξεκαθάρισε ότι θα προτιμούσε αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (21/4, 21:00) τη Μονακό στο ματς του Play-In. Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη, ώστε να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τα Playoffs.

Σε περίπτωση επικράτησης απέναντι στη Μονακό, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five. Αυτό είναι το μονοπάτι που περιγράφει το κείμενο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Για να αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ηττηθεί από τη Μονακό και, στη συνέχεια, την ερχόμενη Παρασκευή (24/4), να επικρατήσει του ηττημένου από το ζευγάρι Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας στο «Telekom Center Athens».

