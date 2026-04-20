Oδηγούσε ανάποδα στην Ιόνια Οδό για 6,5 χιλιόμετρα – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν – ΒΙΝΤΕΟ

Ανάποδα στην Ιόνια Οδό πήγαινε και δη για πολλά χιλιόμετρα ένας οδηγός το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές και να ανησυχήσουν άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Από το 5ο χιλιόμετρο της Αντιρρίου – Ιωαννίνων μέχρι και το 11,5ο δηλαδή για 6,5 χιλιόμετρα.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 16.00. Ένας οδηγός αναγκάστηκε να κάνει ελιγμό για να αποφύγει ένα όχημα που ερχόταν ανάποδα και μετά ενημέρωσε τις αρχές, οι οποίες έκλεισαν ένα κομμάτι της Ιόνιας Οδού, διέκοψαν την κυκλοφορία ως τα διόδια της Κλόκοβας και τη σήραγγα που υπάρχει στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κάνει αναστροφή ο οδηγός.

Λίγο πιο κάτω τον περίμενε η τροχαία και τον σταμάτησε. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ όπως υποστήριξε… μπερδεύτηκε.

