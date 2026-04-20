Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI).

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο Leinbach, στην οδό Ρόμπινχουντ, κοντά στο σχολείο Jefferson Middle School, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με το KTVZ.

«Κλιμακώθηκε» προγραμματισμένη συμπλοκή

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε από προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ δύο νεαρών.

«Όταν συναντήθηκαν στο πάρκο, η κατάσταση κλιμακώθηκε και πολλαπλά άτομα άρχισαν να πυροβολούν το ένα το άλλο», ανέφεραν οι αρχές.

Άγνωστος αριθμός θυμάτων – Ανήλικοι μεταξύ των εμπλεκομένων

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για πολλαπλά θύματα.

Όπως έγινε γνωστό, αρκετά άτομα – τόσο θύματα όσο και ύποπτοι – έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκονται και ανήλικοι.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «μεμονωμένο», επισημαίνοντας ότι η υπόθεση παραμένει υπό ενεργή διερεύνηση, με στόχο να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια της αιματηρής επίθεσης.