Πεζεσκιάν: Δεν θα υποκύψουμε σε πιέσεις

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπει η Τεχεράνη σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής σε νέο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η χώρα «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, παρότι είχε προηγουμένως απορρίψει σχετική πρόταση της Ουάσιγκτον.

Ανάρτηση Πεζεσκιάν με αιχμές κατά των ΗΠΑ

Ωστόσο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν – χωρίς να αναφερθεί άμεσα στις συνομιλίες – υπογράμμισε ότι υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, η τήρηση των δεσμεύσεων αποτελεί «τη βάση κάθε ουσιαστικού διαλόγου», ενώ σημείωσε ότι η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης και τα «αντιφατικά και μη εποικοδομητικά μηνύματα» από αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες μεταφέρουν ένα «πικρό μήνυμα».

«Επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν»

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σήματα αυτά δείχνουν ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν την «παράδοση» του Ιράν, ενισχύοντας το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί στη χώρα.

«Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν σε πιέσεις»

«Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν σε πιέσεις», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός του Ιράν δεν πρόκειται να λυγίσει υπό καταναγκασμό.

