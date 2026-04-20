Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε στρατιώτης που κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τον στρατιώτη που φέρεται να κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού σε χωριό του Λιβάνου, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Η εικόνα, που τραβήχτηκε στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και «αντήχηση» σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θα ληφθούν μέτρα» από τον ισραηλινό στρατό

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι έχουν εντοπίσει τον εμπλεκόμενο στρατιώτη και ότι πρόκειται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εις βάρος του.

Lebanon | An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

Καταδίκη από Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε το περιστατικό «με τον πιο έντονο τρόπο», επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από την ενέργεια.

Πολιτικές προεκτάσεις και διεθνής αντίκτυπος

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το περιστατικό ήδη αξιοποιείται από το Ιράν για την άσκηση κριτικής κατά του Ισραήλ, αναδεικνύοντας τη σημασία που μπορεί να έχει μια εικόνα στη διεθνή κοινή γνώμη.

Παρά τις απολογίες που έχουν διατυπωθεί, η φωτογραφία συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και να ενισχύει την ένταση στο ήδη επιβαρυμένο γεωπολιτικό κλίμα της περιοχής.