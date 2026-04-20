Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε στρατιώτης που κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ιησούς IDF Λίβανος
Πηγή: Χ / @ytirawi

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τον στρατιώτη που φέρεται να κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού σε χωριό του Λιβάνου, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Η εικόνα, που τραβήχτηκε στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και «αντήχηση» σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θα ληφθούν μέτρα» από τον ισραηλινό στρατό

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι έχουν εντοπίσει τον εμπλεκόμενο στρατιώτη και ότι πρόκειται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εις βάρος του.

Καταδίκη από Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε το περιστατικό «με τον πιο έντονο τρόπο», επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από την ενέργεια.

Πολιτικές προεκτάσεις και διεθνής αντίκτυπος

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το περιστατικό ήδη αξιοποιείται από το Ιράν για την άσκηση κριτικής κατά του Ισραήλ, αναδεικνύοντας τη σημασία που μπορεί να έχει μια εικόνα στη διεθνή κοινή γνώμη.

Παρά τις απολογίες που έχουν διατυπωθεί, η φωτογραφία συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και να ενισχύει την ένταση στο ήδη επιβαρυμένο γεωπολιτικό κλίμα της περιοχής.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Γαλλία: Πτώμα κροκόδειλου βρέθηκε δεμένο με βάρη σε υπνόσακο

Ένα μακάβριο και ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε στη βόρεια Γαλλία, όταν ψαράς εντόπισε το πτώμα...
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης